Walka roku w KSW? Fenomenalne zakończenie "gilotyną" [WIDEO]

Walka skończyła się w rundzie trzeciej po 4 minutach i 7 sekundach. Cały pojedynek był pasjonujący. Komentujący Andrzej Janisz był zachwycony. Sugerował, że to może być walka roku w KSW. Krakowiak i Koziorzębski walczyli bez zawahania się. Na przemian posyłali mocne ciosy.

Runda 1:

Krótkie lewe ciosy Koziorzębskiego. Krakowiak z dobrą kombinacją 1-2 i niskim kopnięciem. Mocno do przodu parł Marcin, który zepchnął agresją i ciosami przeciwnika na siatkę, próbując ustrzelić Koziorzębskiego chaotycznymi ciosami i kopnięciami. Wysokie kopnięcie Kacpra. Zamachowy cep Krakowiaka, szalona szarża zawodnika z Łodzi. Niskie kopnięcie Kacpra, po którym się poślizgnął. Akcję próbował wykorzystać Marcin, lecz nic z tego nie wynikło. Celniejszy i bardziej poukładany był Kacper, zepchnął przeciwnika na ogrodzenie, skąd Krakowiak przechwycił kopnięcie i obalił rywala. Próba skontrolowania walki w parterze przez Marcina, próbował dopiąć uchwyt gilotyną, jednak doskonale skontrował Kacper. Walka powróciła do stójki, gdzie „Wiór” spróbował ekwilibrystycznej obrotówki. Dobra akcja 1-2 Marcina. Krakowiak ustawiony na siatce, przyjął kilka uderzeń od przeciwnika i ponownie poszedł po sprowadzenie. Uderzenia łokciami z góry w wykonaniu łodzianina. Ciasno zapięte brabo! Koziorzębski bliski klepania! Zdołał jednak wyjść z niedogodnej pozycji, Marcin jednak wykorzystał sytuację do zaznaczenia przewagi i wbił dwa ciosy młotkowe w głowę oponenta.

Runda 2:

Dobry hak na korpus po stronie Koziorzębskiego na rozpoczęcie rundy. Obrotówka na tułów w wykonaniu wrocławianina. Niskie kopnięcie Krakowiaka, celne ciosy Kacpra. Kombinacja prawego prostego i wysokiego kopnięcia „Wióra”, dobrze blokował Krakowiak. Po chwili akcja została ponowiona, lecz ponownie dobrze zblokował kopnięcie przeciwnik. Nieprzepisowe kolano w krocze w wykonaniu Marcina. Po chwili przerwy, walka została wznowiona. Kombinacja sierpowych po stronie Kacpra. Niskie kopnięcie Krakowiaka, sporo celnych uderzeń w wykonaniu wrocławianina, który doskonale mieszał płaszczyzny ciosów i mocno zachwiał przeciwnikiem. Sprowadzenie do parteru w wykonaniu Koziorzębskiego! Krakowiak szybko ruszył do siatki, próbując wstać, co mu się udało, zainkasował jednak solidne kolano od przeciwnika. Mocny prawy Kacpra, szarża Marcina. Prawy w korpus w wykonaniu „Wióra”. Mnóstwo ciosów Koziorzębskiego było celowanych w tułów przeciwnika. Kacper z doskonałą kontrą na sprowadzenie rywala. Obaj z celnymi kolanami w tułów! Kopnięcia Krakowiaka. Bardzo mocno zmęczony „Wiór”, słaniał się na nogach. Krakowiak wskoczył do gardy łapiąc gilotynę! Ciasny uchwyt, Kacper ledwie przytomny, jednak przetrwał do końca rundy!

Runda 3:

Dobry lewy sierpowy Kacpra doszedł do głowy rywala. Kolejne uderzenia na tułów w wykonaniu wrocławianina. Próba zejścia po nogi po stronie Marcina, lecz dobrze wybroniona przez rywala. Koziorzębski poszedł po sprowadzenie, Krakowiak skontrował dobrym odrzutem bioder. Marcin ustawiony na siatce, jednak rywal nie zdołał utrzymać pozycji. Kombinacja 1-2 Kacpra i middlekick. Bardzo ślamazarne akcje z obu stron wynikające z potwornego wyczerpania. Dwa sierpowe Krakowiaka, odpowiedź lewym kontrującym przeciwnika. Obaj zachwiani po uderzeniach. Prawy na odejściu Koziorzębskiego. Dobre uniki i odchylenia zawodnika z Łodzi. Kacper trafiony, próbował odpowiadać obszernymi cepami. Dobre sprowadzenie w wykonaniu Kacpra, rywal doszedł do siatki, gdzie wstał. Cios z klinczu. Koziorzębski przewracał się ze zmęczenia, co wykorzystał Krakowiak po raz kolejny zapinając duszenie gilotynowe. Tym razem, na niecałą minutę przed końcem, Koziorzębski odklepał duszenie.

W ten sposób Marcin Krakowiak udanie wita się z organizacją KSW,