Szalona wyprawa Polaka na szczyt. Bez tlenu i obozów. Tego jeszcze nikt nie dokonał

Tomasz Kuczyński to globtroter, alpinista, organizator licznych ekspedycji. Ma za sobą wiele wypraw, w tym przez Syberię i na Spitsbergen oraz na alpejskie czterotysięczniki, w tym na Mont Blanc. Już 10 stycznia wyruszy w kolejną wyprawę. Samotnie. Na Khosar Gang (6400 m n.p.m) - szczyt w Pakistanie, który zimą pozostaje niezdobyty.

REKLAMA

Zobacz wideo "Akcja na Nanga Parbat złagodziła krytykę po Broad Peaku"

Horngacher odpowiada na zarzuty o odsunięcie Andrzeja Stękały. "Wiedziałem, że ma wielki talent"

Polak zimą chce wejść na niezdobyty szczyt

- Cała wyprawa zapowiada się emocjonująco i fantastycznie. Czuję, że wszystko to, co do tej pory robiłem - treningi, zdobyte doświadczenie wspinaczkowe i umiejętność przetrwania w wymagających warunkach - pozwolą mi z sukcesem podjąć to wyzwanie. Jestem gotowy, ale bez wsparcia marki Hammer [lider w Polsce wśród telefonów wzmocnionych i odpornych na wodę, pył i wstrząsy] to wszystko mogłoby się nie udać - mówi Kuczyński.

Były trener skoczków przerywa milczenie po aferze! Sprawa trafiła na policje. "Poważne groźby"

Khosar Gang, choć formy pisowni są różne: Koser Gunge lub też Kosser Gunge, to nie jest najpopularniejszy szczyt obierany przez wspinaczy. Mimo że wytyczona droga na niego w porze wiosna-jesień jest stosunkowo dobrze znana, to nie ma informacji, by ktoś wspiął się na niego zimą. Kuczyński chce to zmienić. W samotnej wyprawie - w stylu alpejskim, czyli na szybko, bez zakładania pośrednich obozów i bez tlenu, samodzielnie przenosząc cały potrzebny sprzęt.

Wyprawa poświęcona jest pamięci st. chor. sztab. Andrzeja Rozmiarka, który zginął podczas IV zmiany w Afganistanie. Był żołnierzem 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, w której w przeszłości służył także Kuczyński. Przygotowania, przebieg wyprawy oraz pozycję Kuczyńskiego w trakcie ekspedycji można śledzić tutaj albo tutaj.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .