Gigantyczny sukces Polki na prestiżowych zawodach. "Nie wierzyła"

W miniony weekend odbyły się prestiżowe zawody Arnold Classic Europe. Do Hiszpanii przylecieli najlepsi kulturyści i kulturystki z całego świata. Świetne występy zanotowały reprezentantki Polski. Dagmara Dominiczak wygrała złoty medal w kategorii: Women's Wellness Fitness do 163 cm. Zaś Anna Woźniakowska, która ostatnio miała problemy zdrowotne, wygrała kategorię Women's Bikini-Fitness do 164 cm (drugie miejsce zajęła Patrycja Kaźmierczak). Dużym echem odbił się występ Woźniakowskiej.

Akop Szostak: Jestem dumny z pracy Ani

- Dziś moja podopieczna Anna wygrała zawody Arnold Classic. Ludzie widzą efekt końcowy, nie widzą jednak drogi, jaką trzeba było przejść. Pamiętam doskonale, jak spotkałem się z Ania. Zrezygnowana dziewczyna, która nie wierzyła w swój powrót na scenie po przejściach zdrowotnych. Mam szczęście do zawodniczek, które myślą o końcu kariery, a później pojawiam się ja "cały na biało", a na poważne jestem szczęśliwy i dumny! Dumny z pracy Ani, szczęśliwy ze dotrzymałem słowa które jej kiedyś dałem. Ten sezon był cudowny! Złoto na Mistrzostwach Europy, a teraz jeszcze na Arnoldzie. Aniu jestem kozakiem, pokazałaś ze nigdy nie można się poddawać! Dziękuję za zaufanie. Ty wiesz o czym mówię - napisał w mediach społecznościowych jej trener Akop Szostak, który niedawno próbował także swoich sił w MMA.

