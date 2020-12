Magdalena Gorzkowska zaatakuje szczyt K2. Chce przejść do historii

18 grudnia Magdalena Gorzkowska wyruszy do Pakistanu, by wziąć udział w wyprawie InPost K2 Winter 2020-2021. W jej ramach Polka zaatakuje szczyt K2 - jedyny niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik, K2, a wyprawa ruszy 18 grudnia.

- Wyprawa na K2 to ogromne przedsięwzięcie sportowe, ale też logistyczne. Moje dotychczasowe ekspedycje kończyły się sukcesem – wiem, że czeka mnie zupełnie nowe wyzwanie, łączące elementy wspinaczki wysokogórskiej i zimowej eksploracji. Jestem przygotowana jak nigdy wcześniej i mam dopracowany każdy szczegół ekwipunku, tak by był przystosowany do ekstremalnie niskich temperatur. Mój wylot do Pakistanu poprzedziły miesiące ciężkich treningów. Pracowałam nad wydolnością, wytrzymałością, odpornością na zimno, ale też siłą ogólną i techniką wspinaczkową - powiedziała himalaistka cytowana przez portal wspinanie.pl.

Była polska lekkoatletka zaatakuje K2

Gorzkowska to była polska lekkoatletka. 28-latka przez wiele lat była sprinterką. W 2012 roku podczas letnich IO w Londynie była rezerwową polskiej kadry w sztafecie 4x400 metrów. Po zakończeniu kariery biegaczki zajęła się ona wspinaniem.

Na koncie ma już zdobycie Mount Everestu, Makalu i Mansalu. Dwa ostatnie ośmiotysięczniki zdobyła bez dodatkowego tlenu. Podczas ataku na K2 także zamierza działać bez tlenu.