Anna Lewandowska zachęca do wsparcia jednej z najbardziej dotkniętych pandemią branż

Ten rok sprawił, że wielu ludzi znalazło się w trudnej sytuacji. Pandemia i związane z nią obostrzenia uniemożliwiły normalną pracę, szczególnie dotykając branżę gastronomiczną. Wielu przedsiębiorców i zatrudnianych przez nią pracowników ucierpiało, dlatego żeby wesprzeć ich w okresie przedświątecznym, ruszamy z inicjatywą #ŚwiąteczneWsparcieGastro.

Celem akcji jest zachęcenie Polaków do tego, by w swoich codziennych wyborach pamiętali o tym, że mogą pomóc zamawiając nawet jeden posiłek z lokalnej restauracji czy od producenta świeżej żywności. Dziś potrzebujemy siebie bardziej niż kiedykolwiek, a tegoroczne Święta będą szczególne. Spędzimy je z najbliższymi w naszych domach. Będą spokojniejsze niż zazwyczaj i przepełnione ogromną potrzebą wsparcia tych, których pandemia dotknęła najbardziej. - mówi Anna Lewandowska, która zainicjowała akcję na swoim Instagramie.

Publikując w mediach społecznościowych materiały z #ŚwiąteczneWsparcieGastro możemy oznaczać restauracje i producentów żywności oraz zachęcić kolejne osoby do udziału i wspierania polskiej gastronomii. Zachęcamy do udziału w akcji i tego, by nawet drobnym gestem pomagać tym, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami pandemii.

