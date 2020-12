PZG potwierdza dymisję prezes Stanisławiszyn! "Przez panią prezes został napisany mail" [PATOGIMNASTYKA]

Długi i wykluczenie z mistrzostw Europy oraz liczne patologie, które od kilku miesięcy opisujemy na Sport.pl - to problemy polskiej gimnastyki. W czwartek informowaliśmy nieoficjalnie, że do dymisji podała się prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Barbara Stanisławiszyn. - Przez panią prezes został napisany mail do członków zarządu, że rezygnuje - mówi w rozmowie ze Sport.pl Aneta Orłowska, sekretarz generalny PZG.

3 CEZARY ASZKIEŁOWICZ Otwórz galerię Na Gazeta.pl