Najman podał datę pożegnalnej walki i wskazał rywala. "Tę galę zapamiętacie na długo"

Celtic Gladiator i FEN. To dwie federacje, które zgłosiły do Marcina Najmana, by zorganizować jego pożegnalną walkę. A tak przynajmniej twierdzi sam Najman, który w sobotę opublikował na swoim kanale na YouTube krótkie wideo, w którym postanowił zdradzić trochę szczegółów. - Obiecałem wam, że to zrobię. I to jest właśnie czas, by to wszystko poukładać i wyjaśnić - zaczął Najman.

Kiedy pożegnalna walka Marcina Najmana?

Najman dodał, że po wyrzuceniu z Fame MMA już nie zamierza wiązać się z żadną inną federacją sportów walki. - Miałem dwie konkretne propozycje, ale żadnych dalszych rozmów już nie będzie. Moją pożegnalną walkę zorganizują moi partnerzy biznesowi. To oni przetłumaczyli mi, bym przestał nabijać kabzę innym. Pojedynek odbędzie się w styczniu. Będzie to walka w formule MMA lub starcie bez reguł, bo coś takiego też rozważamy. A dlaczego w styczniu? By się nie roztrenować. Chcę podtrzymać formę, a jak sami widzieliście, obalenia wychodzą mi całkiem całkiem - zażartował Najman, nawiązując do ostatniej walki z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, którego najpierw obalił, a po chwili jeszcze kopnął w nogę, łamiąc przy tym zasady, bo pojedynek miał odbyć się w formule bokserskiej.

Marcin Najman wskazał potencjalnego przeciwnika

Najman wyjawił, że jego pożegnalna walka odbędzie się na gali studyjnej. - To będą cztery pojedynki, które będzie można zobaczyć oczywiście w formacie PPV. Nie zabraknie tam moich przyjaciół. Nie zabraknie tortu, konfetti. Atrakcją dla widzów będzie też koncert. Bo to nie będzie tylko pożegnalna walka Marcina Najmana. To będzie pożegnalna gala Marcina Najmana - wydarzenie, które na pewno zapamiętacie na długo. I jestem przekonany, że właśnie taka gala będzie odpowiednim zakończeniem mojej długiej, 23-letniej przygody ze sportami walki - przyznał Najman i na koniec zdradził, że jego potencjalnym rywalem może być youtuber Szymon Wrzesień, znany bardziej jako "Taxi Złotówa", który od dłuższego czasu zabiega o pojedynek z nim.

