Nagła zmiana stanowiska rządu ws. ośrodków narciarskich. Gowin: Wkrótce dobre wieści

- W dobrych, rzeczowych rozmowach z branżą narciarską wypracowaliśmy protokół sanitarny, który jeszcze dziś skonsultujemy z GIS. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy - napisał na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, Jarosław Gowin. To zaprzeczenie słów premier Mateusza Morawieckiego, który jeszcze kilka dni temu mówił, by Polacy zimowych wyjazdów na narty nie planowali. To także zaprzeczenie sobie samemu.

