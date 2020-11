Chris Nikic jako pierwszy człowiek z zespołem Downa ukończył Ironmana! "Może zrobić wszystko"

Przepłynięcie dystansu 3,86 km, przejechanie 180,2 km na rowerze oraz przebiegnięcie 42,2 km zajęło Chrisowi Nikicowi 16 godzin, 46 minut i 9 sekund. 21-latek przekroczył metę 14 minut przed oficjalnym zakończeniem zmagań na Florydzie, dzięki czemu trafi on do Księgi Rekordów Guinessa jako pierwsza na świecie osoba z zespołem Downa, która ukończyła triathlonowe zawody Ironman.

"Pokonałeś bariery i udowodniłeś, że wszystko jest możliwe" - taki wpis pojawił się na oficjalnym koncie zawodów na Twitterze.

"Wyścig to coś więcej niż linia mety i świętowanie"

W 42-letniej historii zawodów Ironman nie wystartował żaden zawodnik z zespołem Downa. W trakcie zawodów Nikic miał drobny wypadek na rowerze, który jednak nie przeszkodził mu w ukończeniu trasy oraz przebiegnięciu maratonu.

Przygotowania do zawodów Nikic zaczął trzy lata temu, gdy ojciec zachęcił go, by każdego dnia stawał się o jeden procent sprawniejszy fizycznie. 18-letni wówczas Chris rozpoczął przygotowania od zaledwie jednej pompki. - Dla Chrisa ten wyścig był czymś więcej niż tylko linią mety i świętowaniem zwycięstwa - powiedział jego ojciec.

I dodał: "Ironman posłużył za platformę, dzięki której zbliżył się o krok do celu, którym jest życie w pełnej integracji i normalności. Chodziło o bycie przykładem dla innych dzieci i rodzin, które napotykają podobne bariery, i udowodnienie, że każde marzenie można spełnić. Jeśli Chris mógł ukończyć Ironmana, może zrobić wszystko".

