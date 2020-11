Marcin Najman został ekspertem TVP Info ws. wyborów w USA. "Znam Gołotę, a on Trumpa"

Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Były wiceprezydent USA zebrał już 290 głosów elektorskich. Jego kontrkandydat, obecnie urzędujący prezydent Donald Trump głosów zebrał 214. Z porażką się jednak nie zgadza, zarzucając rywalowi oszustwa. Oskarżenia Trumpa momentami bywają tak poważne, że w amerykańskich mediach zdarzają się sytuacje, gdy przemówienia prezydenta zostają przerywane.

W polskich mediach o amerykańskich wyborach także mówi się sporo. W rozmowie z TVP Info na ich temat wypowiedział się m.in... Marcin Najman, były bokser obecnie walczący w federacji FAME MMA, organizującej walki celebrytów w formule MMA.

Marcin Najman wcielił się w rolę amerykanisty. "Mogę wam zaręczyć, że Trump nie odpuści"

- To, co się dzieje w mediach amerykańskich, jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja nie twierdzę, że Joe Biden nie zostanie prezydentem USA, ale poczekam, aż ogłosi to amerykański Sąd Najwyższy, bo liczba nieprawidłowości jest bardzo duża - przyznał Najman.

- Donald Trump byłby najlepszą opcją dla Polski. Zniósł wizy dla Polaków, a wcześniejsi prezydenci amerykańscy to zapowiadali. Donald Trump nazywany jest nieobliczalnym, a on pierwszy od wielu, wielu, wielu kadencji nie wprowadził USA na nową ścieżkę wojenną, nie wywołał żadnej nowej wojny - dodał.

Trump opowiedział także o znajomości Andrzeja Gołoty z Trumpem. - Ja znam bardzo dobrze Andrzeja Gołotę, który zna bardzo dobrze Donalda Trumpa. Kiedyś rozmawialiśmy o tej znajomości, pytałem, jaki prywatnie jest Trump, i mogę wam zaręczyć, że on na pewno nie odpuści. To, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie jest rozstrzygnięte.

Donald Trump stracił fortunę przez Andrzeja Gołotę. "Siedział naburmuszony, napucowany"

Najman nawiązał też do wpadki Borysa Budki, szefa Platformy Obywatelskiej, który - składając gratulacje Joe Bidenowi - nazwał USA Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Taka nazwa USA funkcjonowała w XVIII wieku. - Co do działalności polityków opozycji, którzy euforycznie ogłaszają zwycięstwo Joe Bidena, stara zasada mówi, że kto się nie rozwija, ten się cofa. To jak ulał pasuje do szefa PO, Borysa Budki. Wysłał wiadomość z gratulacjami do państwa, którego de facto nie ma. To i tak przypadek, że nie wysłał tych gratulacji do Indii, bo przecież wiemy, że w Stanach Zjednoczonych mieszkają Indianie.

Najman coraz częściej występuje w TVP Info. Wcześniej był proszony o wypowiedzi dotyczące obrony świątyni na Jasnej Górze. Obrony przed kobietami strajkującymi przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącemu zaostrzenia prawa aborcyjnego.