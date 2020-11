Niepokojące powikłania po zakażeniu COVID-19. Badania serca mogą uratować życie i karierę

- Nie miałem żadnych symptomów, nic mnie nie bolało. Trenowałem, grałem, wychodziłem w pierwszym składzie, czułem się w gazie. To było dla mnie strasznie duże zaskoczenie, kiedy doktor powiedział, że czeka mnie długa przerwa - mówi w wywiadzie ze Sport.pl Jakub Kowalczyk.

"Jak odebrałem opis od lekarza, to gorzej się poczułem. Nic mi nie wolno. Po covidzie zdarzały się zadyszki"

Jeszcze 31 października siatkarz Vervy Warszawa grał mecz w PlusLidze, a 3 listopada klub poinformował, że czeka go kilka tygodni przerwy, bo po covidzie nabawił się zapalenia mięśnia sercowego.

- Zapalenie mięśnia serca jest powikłaniem, które może się zdarzyć w przebiegu praktycznie każdej infekcji wirusowej np. grypy. W przypadku sportowców zawsze się tego obawiamy. A że pojawia się po covidzie, to wiemy od kilku miesięcy. Głośno było o tym choćby na zachodnich uniwersytetach - mówi dr Krzywański.

Lekarz Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie tłumaczy, że w Polsce jak do tej pory nie ma przepisu, który nakazałby klubom badać serca sportowców po przebytym koronawirusie. - Przepisy dotyczące orzecznictwa w sporcie zmuszają do badań kontrolnych po tym, jak z powodów zdrowotnych u zawodnika wystąpiła przerwa w treningach, ale ustawodawca nie precyzuje, ile dni musi ta przerwa trwać i jakie badania mają być wykonane - mówi.

COMS takie badania oferuje reprezentantom Polski, którzy zmagali się z koronawirusem. - Wszyscy kadrowicze, bez względu na dyscyplinę, są do nas zapraszani. Proponujemy im panel badań, w tym takie, które robi się w sytuacji podejrzenia uszkodzenia mięśnia serca, na przykład w przebiegu zapalenia wywołanego SARS-CoV-2 - tłumaczy dr Krzywański.

Jak sportowcy reagują na te zaproszenia? - Część oczywiście się nie zgłasza, nie chcą, bo przeszli COVID-19 bezobjawowo lub mieli niewielkie objawy. Szkoda. Ale są też wzorcowe przykłady. Lekkoatletyka czy zapasy podeszły do tematu bardzo poważnie. Sto procent osób z ognisk zakażeń z sierpnia i września trafiło do nas na specjalistyczne badania. Nieco gorzej sytuacja wygląda np. w judo, ale teraz już i przedstawiciele tego sportu zaczynają do nas przyjeżdżać - mówi lekarz COMS-u.

- Dzięki współpracy z Instytutem Kardiologii i profesorem Łukaszem Małkiem udało nam się wykonać bardzo specjalistyczne badanie serca metodą rezonansu magnetycznego u 24 reprezentantów Polski z różnych dyscyplin. Na szczęście nic nie wykryliśmy - dodaje dr Krzywański.

"Kluby na to stać"

Szybko wykryty problem z mięśniem serca, jak w przypadku Kowalczyka, pozwala opanować schorzenie, które nieleczone albo leczone dopiero w zaawansowanym stadium, może doprowadzić do śmierci. Dlatego ważne jest, by na przykładzie Vervy i jej siatkarza pokazać, że warto wydać stosunkowo niewielkie pieniądze, by zadbać o kariery i życia sportowców.

- My, jako COMS, zapewniamy badania kadrowiczom, ale ligowcy mają swoje zespoły medyczne w klubach i my możemy tylko tym zespołom podpowiadać, jakie badania robić. Na szczęście wiele klubów się do nas zgłasza. Verva zrobiła swoim ozdrowieńcom badania właśnie na podstawie naszych rekomendacji - mówi Krzywański.

Jak się okazuje, w szczególnie dotkniętej pandemią PlusLidze po takie rekomendacje wystąpiły też inne kluby. - Dzwoniły do mnie Zaksa, Gdańsk, Będzin, zgłaszały się też kluby koszykówki - mówi dr Krzywański.

Warto zatrzymać się przy klubie z Będzina. To jeden z biedniejszych zespołów PlusLigi, a nie szukał oszczędności tam, gdzie szukać ich nie warto. - Pakiet zawierający EKG, badania krwi pod kątem mięśnia serca i do tego konsultacja lekarska zamyka się w kwocie 200 zł od osoby. To naprawdę coś, na kluby stać - zauważa dr Krzywański.

Nie musimy być jak UEFA

Lekarz zachęca, by w trwającej już ponad pół roku pandemii wszyscy przyczyniali się do zmian w systemie ochrony zdrowia sportowców. - Powtarzam od początku pandemii, że nasz system nie zabezpiecza aktualnych problemów zdrowotnych sportowców. Od lat koncentrował się na doraźnych działaniach, związanych głównie z leczeniem i profilaktyką urazów, a główne role pełnili ortopedzi i fizjoterapeuci. A teraz nagle pojawiła nam się w sporcie zupełnie nowa rzecz, czyli choroba infekcyjna i jest problem, bo w większości kadr narodowych nie ma lekarzy, którzy potrafią tym problemem zarządzać. Oczywiście nie wszędzie. Bo najlepiej zorganizowane związki sportowe i bogate kluby jakoś sobie radzą - mówi dr Krzywański.

Ideałem byłoby przyjęcie takich standardów, jakie ma UEFA. Każdy klub występujący w jej rozgrywkach ma swoim ozdrowieńcom robić EKG, spirometrię i pletyzmografię (badanie pozwala ocenić, ile powietrza jest w płucach i określić stopień zwężenia oskrzeli).

Ale oczywiście jedną rzeczą jest zapis w przepisach, a drugą weryfikacja, czy kluby rzeczywiście taki pakiet badań robią. Kolejny problem: to, co w futbolu jest kosztem do uniesienia dla klubów, dla biedniejszych polskich organizacji sportowych może być barierą nie do przejścia. - Nam trzeba mądrego zarządzania medycznego i dobrych przykładów, a wtedy mniej sportowców będzie chorowało - podsumowuje dr Krzywański.