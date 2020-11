Paulina Czarnota-Bojarska znalazła nową pracę. Pożegnała się z Canal+

Paulina Czarnota-Bojarska zadebiutuje w nowej stacji telewizyjnej już we wtorek, 3 listopada podczas studia Ligi Mistrzów. - Bardzo cieszymy się, że tak doświadczona dziennikarka jak Paulina Czarnota-Bojarska zasila nasze szeregi. Od początku istnienia Polsatu Sport dążyliśmy do tego, aby skupiać najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Fakt, że chętnie dołączają do nas kolejni fachowcy jest najlepszym potwierdzeniem, że wykonujemy dobrą robotę - komentuje Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Telewizji Polsat.

Paulina Czarnota-Bojarska odchodzi z redakcji Canal+ po 20 latach

- Od najmłodszych lat sport był moją pasja, a lata dzieciństwa spędziłam na basenie, ścigając się o medale. Przeżyłam niezwykły czas będąc dziennikarką Canal+Sport. Nie sposób wymienić wszystkich fajnych ludzi z którymi pracowałam. Wszystkim Wam dziękuje! Czas na nowe wyzwania w zespole Polsatu Sport, wyjątkowo cieszy mnie, że dołączam do tak silnej reprezentacji kobiet! - podsumowała przejście do nowej redakcji dziennikarka, Paulina Czarnota-Bojarska.

Paulina Czarnota-Bojarska wciąż będzie zajmować się piłką nożną oraz sportami walki. Na oficjalnej stronie Polsatu czytamy, że powiększa grono dziennikarek, "do którego należą między innymi Paulina Chylewska, Karolina Szostak, Aleksandra Szutenberg czy Justyna Kostyra".