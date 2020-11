Czy Polak, Bartłomiej Przedwojewski zostanie w niedzielę najlepszym biegaczem górskim na świecie?

Obecnie, najlepsi biegacze świata mają za sobą 3 dni zmagań oraz prolog, który decydował o rozstawieniu zawodników podczas I etapu. Łącznie biegacze pokonują dystans 113 km/+6100 metrów w górę. Wśród biegaczy elity na starcie pojawiła się trójka naszych rodaków na czele z objawieniem tej dyscypliny sportu ostatnich lat – Bartkiem Przedwojewskim. Bartek po 3 etapach z przewagą niemal 9 minut nad drugim zawodnikiem wystartuje jutro na trasę po miano najlepszego biegacza górskiego globu. Start jutrzejszych zawodów o 11:00 polskiego czasu. Zapraszamy do śledzenia profilu salomonrunning.pl, https://www.facebook.com/salomonrunningpl

Bartłomiej Przedwojewski – sylwetka

Kiedy Bartłomiej Przedwojewski dwa lata temu pojawił się na Mistrzostwach Polski w Skyrunningu w Tatrach, spektakularnie zwyciężając z najlepszymi polskimi „góralami”, sporo osób zastanawiało się, jak może się potoczyć kariera tego zawodnika. Pierwsze zawody w Tatrach, asfaltowe buty na nogach, prowadzenie od startu do mety, pewność siebie i ujmujący uśmiech spowodowały, że biegowy światek zaczął się nieco uważniej przypatrywać pochodzącemu z Głuchołaz zawodnikowi.

Kiedy kilka tygodni później Bartek ponownie zwyciężył, tym razem w Karpaczu, i zdobył Mistrzostwo Polski w Długodystansowym Biegu Górskim wyprzedzając drugiego zawodnika o 13 minut, wiadomo było, że mamy do czynienia z wielkim talentem. Później sprawy potoczyły się jeszcze szybciej. Z końcem sezonu Bartek został zawodnikiem polskiego Salomon Team, a jego talent zaczął się rozwijać jeszcze szybciej.

Niesamowitym przełomem w karierze pracującego na co dzień w Straży Pożarnej we Wrocławiu Bartka, stały się zawody Zegama w 2018 roku. Zegama to jeden z najsłynniejszych europejskich biegów górskich z niezwykłą historią i fantastycznymi kibicami. Nie od dziś wiadomo, że czołowe miejsca w tym elitarnym biegu to niesamowita odskocznia do międzynarodowej kariery. Zegama była prawdziwym międzynarodowym debiutem Bartka, który zajął miejsce na najniższym stopniu podium. Kolejne biegi cyklu Golden Trail World Series potwierdzały wielkie możliwości Polaka, a wygrana w Wielkim Finale GTWS w RPA zaowocowała zaproszeniem do Teamu Salomon Reserve.

Bartek po roku znalazł się zatem w bezpośrednim zapleczu najlepszych biegaczy świata, jednak ciągle do Teamu Elity była jeszcze daleka droga. Tegoroczne starty Bartka potwierdziły talent Polaka. Czołowe miejsca na Zegamie, Marathon du Mont Blanc, Dolomyths Run, ponownie skierowały wielką uwagę na Bartka. Zawodnik z Głuchołaz nie tylko potwierdzał kapitalną formę, ale jego styl rozgrywania zawodów był niezwykle widowiskowy dla kibiców. Bartek słynie z niesamowitej waleczności. Nie kalkuluje, biega od początku bardzo mocno, na granicach swoich fizycznych możliwości, a na mecie jest zawsze najbardziej wycieńczonym zawodnikiem ze stawki. Serdeczność, niezwykle ciepła osobowość, kontaktowość to wszystko spowodowały, że Bartek został bardzo dobrze przyjęty przez najlepszych biegaczy na świecie.

Dzisiaj ta historia trwa dalej, a Bartek stał się częścią najlepszego teamu w środowisku biegów górskich. W ciągu kilkunastu miesięcy z pozycji niemal anonimowego zawodnika staje przed szansą sięgnięcia po miano najlepszego górskiego biegacza na świecie.

Więcej o zawodach na www.goldentrailseries.com