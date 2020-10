Dramatyczne konsekwencje przerażającego wypadku wrestlera. Potrzebuje 800 tysięcy złotych na leczenie

Na nagraniu byłego amerykańskiego koszykarza Rexa Chapmana widać, że coś potoczyło się bardzo źle. Jeden z zawodników wchodzi na liny, by w charakterystyczny sposób przywitać się z publicznością. Zawodnik w pewnym momencie odwraca się i zeskakuje z kilkudziesięciu centymetrów na drewniany ring. Niestety, w tym momencie jego noga nie wytrzymuje i po prostu się łamie! Kompletnie zdezorientowany zawodnik bezwładnie złożył się w pół na ringu, a widzowie i sędzia przez moment nie wiedzieli, co się stało.

Niestety, jego kontuzja okazała się bardzo poważna, a jedna z jego nóg może jeszcze zostać amputowana. Co gorsze, mężczyzna o imieniu Justin nie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego i został obciążony kwotą ponad 155 tys. funtów (ok. 800 tys. złotych) z tytułu rachunków za leczenie. Jego siostra postanowiła założyć zbiórkę internetową, aby pomóc pokryć część kosztów jego leczenia.

Wiele wskazuje na to, że powodem koszmarnego złamania była tutaj niewłaściwa budowa ringu, który źle pochłonął siłę skoku i doprowadził do poważnego uszczerbku na zdrowiu zawodnika. Standardowy ring do wrestlingu jest mniejszy niż np. ring do boksu i ma około 30-36 metrów kwadratowych. Cała konstrukcja opiera się na czterech stalowych słupach umiejscowionych w narożnikach, a środek jest wyłożony odpowiednimi deskami, które odpowiednio sprężynują uderzenie i dają charakterystyczny dźwięk, który ma potęgować odczucia uderzenia u widza, ale de facto pochłania dużo energii. Na to wszystko położona jest również niezbyt gruba mata. W powyższej sytuacji widać było, że jest to amatorska konstrukcja, która w momencie skoku sprawia, że większość energii idzie w nogi zawodnika.