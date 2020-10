Epicka walka surfera z monstrualną falą! To nagranie przejdzie do historii [WIDEO]

W ciągu ostatnich kilku dni Północny Atlantyk jest kapitalnym miejscem dla surferów, dzięki szalejącemu w tym rejonie huraganowi Epsilion i potężnym systemom niskiego ciśnienia na Grenlandii. Oznacza to, że tworzyły się warunki do wypiętrzenia niesamowitych fal, które u wybrzeży Portugalii są rekordowymi.

Epicka walka z monstrualną falą

Dzięki wyjątkowo sprzyjającym warunkom wietrznym, doświadczeni surferzy na gigantycznych falach szaleją w okolicach Nazaré i próbują zapisać się w historii, jako surfujący na najwyższych falach. - Na takie fale czekałem całe życie - powiedział Nic von Rupp, który stanął przed szansą surfowania na rekordowo wysokich falach, a wideo WSL już bije rekordy popularności. - Epicka? Największa w historii? Jak dobra była walka z falami w Nazaré? - pyta retorycznie konto World Surf League.

Surfer do samego końca walczył z monstrualną falą. Niestety, w pewnym momencie z niej spadł i został przykryty ogromnymi ilościami wody. Doniesienia mówią jednak, że nic mu się nie stało, a to wideo na pewno przejdzie do historii surfingu, jako jedno z najbardziej spektakularnych.