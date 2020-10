Oficjalnie: Polska gimnastyka zawieszona! [PATOGIMNASTYKA]

O patologiach w polskiej gimnastyce piszemy na Sport.pl od kilku miesięcy. Przez długi czas przedstawialiśmy trudne historie zawodniczek, a ostatnio w obszernym tekście opisaliśmy, jak działają ludzie rządzący tym sportem.

Teraz znów za nieudolność działaczy zapłacą sportowcy.

Długi nie tylko w euro

European Gymnastics informuje, że Polski Związek Gimnastyczny zostaje zawieszony i traci możliwość organizowania zawodów pod szyldem europejskiej federacji, a także uczestnictwa w takich imprezach.

Za co PZG został ukarany? W kwietniu 2019 roku związek wspólnie z miastem Szczecin oraz spółką Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia zorganizował w Szczecinie mistrzostwa Europy w gimnastyce sportowej. W tym celu nasza federacja pożyczyła pieniądze od europejskiej centrali. Z informacji Sport.pl wynika, że z kwoty około 170 tysięcy euro PZG spłacił zaledwie 10 tysięcy. A zadłużony jest też wobec spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

- Obecnie to ponad 151 tys. zł. Zgodnie z zawartą ugodą PZG zobowiązane jest do całkowitej spłaty zadłużenia w ratach do końca marca 2021 - informuje nas Celina Wołosz, rzecznik prasowy ŻSTW.

Tracimy mistrzostwa w listopadzie i w grudniu

W poniedziałek 26 października minął termin zgłaszania zawodników do mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, które od 26 do 29 listopada odbędą się w Kijowie. Europejska federacja nie zgodziła się na warunkowe zgłoszenie reprezentantów Polski i nie zgodzi się też na udział naszych gimnastyków w mistrzostwach Europy w gimnastyce sportowej, które odbędą się w grudniu w tureckim Mersin.