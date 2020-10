Wstrząsające nagranie z ringu! Zawodnik złamał się jak zapałka [WIDEO]

W nagraniu byłego amerykańskiego koszykarza Rexa Chapmana widać, że coś potoczyło się bardzo źle. Jeden z zawodników wchodzi na liny, by w charakterystyczny sposób przywitać się z publicznością. Zawodnik w pewnym momencie odwraca się i zeskakuje z kilkudziesięciu centymetrów na drewniany ring. Niestety, w tym momencie jego noga nie wytrzymuje i po prostu się łamie! Kompletnie zdezorientowany zawodnik bezwładnie złożył się w pół na ringu, a widzowie i sędzia przez moment nie wiedzieli co się stało. Nagranie jest naprawdę wstrząsające i należy je oglądać na własną odpowiedzialność.

Wstrząsające nagranie

16-sekundowy film szybko zaczął zyskiwać popularność na Twitterze. Udostępniono go ponad trzy tysiące razy, a liczba retweetów wciąż rośnie. W tym momencie wideo zostało odtworzone ponad 1,5 miliona razy, a niemal wszyscy oglądający zadają pytanie pt. "jak do tego doszło". Do tej pory nie ma żadnych dodatkowych informacji na temat zdrowia mężczyzny biorącego udział w tym wydarzeniu.

Co spowodowało złamanie?

Wiele wskazuje na to, że powodem koszmarnego złamania była tutaj niewłaściwa budowa ringu, który źle pochłonął siłę skoku i doprowadził do poważnego uszczerbku na zdrowiu zawodnika. Standardowy ring do wrestlingu jest mniejszy niż np. ring do boksu i ma około 30-36 metrów kwadratowych. Cała konstrukcja opiera się na czterech stalowych słupach umiejscowionych w narożnikach, a środek jest wyłożony odpowiednimi deskami, które odpowiednio sprężynują uderzenie i dają charakterystyczny dźwięk, który ma potęgować odczucia uderzenia u widza, ale de facto pochłania dużo energii. Na to wszystko położona jest również niezbyt gruba mata. W powyższej sytuacji widać było, że jest to amatorska konstrukcja, która w momencie skoku sprawia, że większość energii idzie w nogi zawodnika.

Backyard był popularny również w Polsce

Do dantejskich scen doszło na jednej z gal wrestlingu, który jest niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to jednak żadne telewizyjne wydarzenie rozgrywane w dużej hali, a tzw. backyardowa, czyli podwórkowa impreza. W Stanach Zjednoczonych wiele osób chce spróbować czegoś, co nazywa rozrywką sportową i sprawia, że zawodnicy stają się wielkimi gwiazdami. Tego typu wydarzenia kilka lat temu były również popularne w Polsce, a w internecie można było oglądać popisy zawodników z Wrocławia czy Wołowa, a ich materiały śledziły tysiące kibiców. Wzbudzało to również zainteresowanie ze strony dużych telewizji, a grupy gościły w głównych wydaniach programów informacyjnych.

