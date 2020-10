Nagły zwrot akcji ws. siłowni i basenów. "To realistyczny termin"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski byli kategoryczni: - Wciskamy hamulec. Wciskamy go z całej siły - ogłosili zgodnie. Dla świata sportu od soboty miało to oznaczać zawody bez publiczności. Dla basenów, aquaparków i siłowni - lockdown. Chwilę później okazało się, że od wyłączania sportowych placówek są wyjątki. Ustawodawca zgodził się bowiem, by na basenach, siłowniach czy centrach fitness odbywały się zawody i zajęcia sportowe. W sobotę odbył się protest przeciwko rządowym pomysłom, a w poniedziałek przedstawiciele branży fitness spotkali się z Jarosławem Gowinem i są dobrej myśli.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Lecha: To transferowy rekord ekstraklasy, ale mieliśmy wyższe oferty [SEKCJA PIŁKARSKA #67]

Jarosław Gowin: Jesteśmy otwarci na dialog

- Chcemy otworzyć siłownie i baseny jak najszybciej. Mamy nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym tygodniu. Sobota to realistyczny termin. Równocześnie kontynuowane będą rozmowy w sprawie programów osłonowych dla branży - powiedział "Gazecie Wyborczej" Adam Śliwiński.

- Jesteśmy otwarci na dalszy dialog z branżą. Będziemy się zastanawiać, co w ramach dostępnych modeli biznesowych możemy wspólnie wypracować na przyszłość. Nam wszystkim zależy bowiem tyleż na dobru państwa branży, co na możliwie najlepszej kondycji polskiej gospodarki - odpowiedział Jarosław Gowin.

Przeczytaj też: