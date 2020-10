Narodowy to dopiero początek. Będzie więcej szpitali polowych. W siedmiu miastach działania bardzo zaawansowane

Stadion Narodowy w Warszawie nie będzie jedynym szpitalem tymczasowym w Polsce. Według ustaleń "Wirtualnej Polski" za budowę warszawskiego szpitala odpowiada szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Początkowo szpital ma mieścić 500 łóżek, a docelowo 2 tysiące. Informacje potwierdził "TVN 24" i dodał, że na stadionie montowane są już instalacje do podawania tlenu. Szpital może być gotowy na przyjęcie pacjentów już w tym tygodniu. Jednak w wypowiedzi dla radiowej "Trójki" minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że przewidziano budowę szpitala tymczasowego w każdym województwie, a w siedmiu miastach działania w tej sprawie są zaawansowane. W Warszawie mają się pojawić dwie lokalizacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski stał się najlepszym strzelcem Bundesligi [ELEVEN SPORTS]

W Łodzi szpitale w halach i izolatoria na stadionach. Na Śląsku wiele możliwości

Znamy szczegóły dotyczące ewentualnego powstania szpitali w Łodzi. Prezydent miasta Hanna Zdanowska przekazała, że w stan gotowości do ewentualnego utworzenia szpitali oddaje stadiony miejskie, na których swoje mecze w I lidze rozgrywają ŁKS i Widzew, Atlas Arenę oraz hale EXPO i obiekt imienia Józefa Żylińskiego. - Jest to brane pod uwagę. Stadiony miałaby zostać izolatoriami, a szpitalami hala Atlas Arena i EXPO. Szpitale na stadionach to ostateczny krok - mówił Sport.pl dyrektor ds. techniczny Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi, Roman Lewandowski.

- To rozwiązanie oddane w dyspozycje dla województwa łódzkiego. Na razie trwa organizacja tego, jak miałoby to wyglądać, ustalanie kolejności pierwszeństwa obiektów. Obie łódzkie hale są brane pod uwagę jako pierwsze, stadiony to dopiero trzeci wybór - opisywał działacz. Podobnie miałoby to funkcjonować wszędzie. - Z tego, co wiem, na razie badana jest lokalizacja takich szpitali. Najważniejsze mają być województwa małopolskie i mazowieckie - dodawał Lewandowski.

Rozmowy prowadzone są już jednak w każdym regionie Polski. Najgłośniej poza Warszawą i Krakowem (prawdopodobnie hala EXPO, a nie Tauron Arena) jest o województwie śląskim. Brak oficjalnych informacji w sprawie ewentualnej budowy takiego szpitala potwierdziły nam osoby zajmujące się katowickim Spodkiem. Ale innych możliwości, o których pojawiają się niepotwierdzone informacje, jest dużo: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, hala Arena Gliwice, a nawet Stadion Śląski w Chorzowie. To ostatnie rozwiązanie jest jednak najmniej prawdopodobne - ze względu na utrudniony dostęp do niego i zbyt duże koszty tworzenia miasteczka namiotowego. Problemy mogą być także z MCK, które ma być trudne do przystosowania. Największe szanse mają zatem hale, w tym Spodek, który ma być jeszcze przekonywany do tego rozwiązania.

Obiekty sportowe nie zostaną wyłączone z użytkowania? "Mamy możliwość odseparowania wydarzeń"

Poszczególne obiekty będą jeszcze przez co najmniej kilka-kilkanaście godzin rozpatrywane w kontekście stworzenia na nich szpitali lub izolatoriów. Przypadek z Łodzi wskazuje jednak, że dla poszczególnych hal i stadionów nie oznacza to wyłączenia z użytkowania.

W przypadku Stadionu Narodowego i Atlas Areny to dość prosta sytuacja - nie były wykorzystywane podczas meczów, a jedynie wydarzeń marketingowych, rozrywkowych lub jak głównie w łódzkiej hali, treningów miejskich drużyn. Inne takie jak stadiony drużyn ekstraklasy i I ligi, czy hale klubów siatkarskich, nie mogą przestać działać z dnia na dzień bez zatrzymania lig. Ale takiego zagrożenia na razie nie ma. - Mamy możliwość odseparowania tej działalności od wydarzeń sportowych. W hali czy na stadionie jest na tyle dużo przestrzeni, że będziemy mogli zajmować się szpitalem czy izolatorium, a w tym samym czasie obiekt będzie użytkowany jak dotychczas - wskazywał Roman Lewandowski.

Szpitale na stadionach to nie nowość. Przekształcano Maracanę, Santiago Bernabeu było magazynem materiałów sanitarnych

- Szpitale budowane były na najsłynniejszych stadionach na świecie - brazylijskiej Maracanie, która pomieściła 400 łóżek. Na Estadio do Pacaembu w Sao Paulo leżało jednocześnie ponad dwustu pacjentów. Na Millennium Stadium w Cardiff, na którym w 2017 roku odbył się finał Ligi Mistrzów, łóżek było aż 2000. Jeszcze inaczej wykorzystywany był obiekt Realu Madryt. Santiago Bernabeu stało się magazynem materiałów sanitarnych do walki z koronawirusem. Klubowe budynki zostały specjalnie dostosowane do ich przechowywania - pisze o przypadkach zamieniania obiektów sportowych w szpitale polowe dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.

Przeczytaj także: