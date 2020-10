Najlepszy szachista w historii w szoku po porażce z Polakiem. "To jest całkowicie niewybaczalne". Przerwał serię 125 zwycięstw

Sobota była niezwykłym dniem w historii polskiego sportu. Po południu Iga Świątek triumfowała w Roland Garros jako pierwszy polski tenisista singlowy. Kilka godzin później Jan-Krzysztof Duda sprawił sensację, pokonując podczas zawodów Altibox Norway Chess w klasycznej partii szachów Magnusa Carlsena!

Carlsen o kulisach porażki z Janem-Krzysztofem Dudą. "To bardzo rozczarowujące"

Norweg uznawany jest za najlepszego szachistę w historii. Do soboty był niepokonany przez 801 dni (od 30 lipca 2018 roku!) w 125 meczach. To była najdłuższa seria w historii szachów klasycznych. Ostatnią porażkę Carlsen poniósł z Azerem Shajrjarem Mamediarowem na turnieju w szwajcarskim Biel. Norweg od stycznia 2019 roku zmienił swój ultra-pozycyjny styl (bardzo długie gry, w których wykorzystywał minimalne przewagi) na znacznie bardziej innowacyjny i ryzykowny. Po przegranej z Janem-Krzysztofem Dudą Carlsen, cytowany przez dziennik "Aftenbladet" ujawnił, dlaczego jego znakomita seria dobiegła końca.

- Przeoczyłem ruch królowej, który wykonał. Wtedy naprawdę myślałem, że wygram. To bardzo rozczarowujące - powiedział Carlsen. - Usiadłem i pomyślałem, że to nie może być takie proste, ale nie widziałem dla niego żadnego ruchu. W ogóle nie mogłem uciec. To jest całkowicie niewybaczalne - dodał Norweg.

Już w niedzielę Carlsen będzie miał okazję do rewanżu. Zmierzy się wówczas z wszystkim pięcioma rywalami, którzy biorą udział w turnieju w Stavanger.

W maju Duda także pokonał Carlsena w turnieju Lindores Abbey Rapid Challenge. Było to jednak zwycięstwo odniesione w szachach błyskawicznych. W 2018 roku Carlsen został mistrzem świata, wyprzedzając Dudę o zaledwie 0,5 punktu.- Nagle wszędzie się zrobiło pełno Dudy, ale nie tego co zwykle - żartował 22-letni Jan-Krzysztof Duda w rozmowie ze Sport.pl.

