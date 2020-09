Nowy rekord Polski! Karp gigant złowiony dwa razy jednego dnia. "Przejdzie do historii"

Zobacz wideo Błachowicz po powrocie do Polski: Nie wiem, czy to się dzieje naprawdę

Brzmi nieprawdopodobnie, ale to prawda! Na łowisku Gosławice w Wielkopolsce dwóch wędkarzy złowiło tę samą rybę jednego dnia. Najpierw gigantycznego karpia wyholował Jamie Jackson, a później Mirosław Walczykiewicz. Branie u Brytyjczyka nastąpiło o godz. 7 rano. Wtedy waga wskazała 37,8 kg, ale pomiar nie został powtórzony. Gdy o godz. 20 złowił ją Polak, ważenie odbyło się na kilku wagach i okazało się, że gigantyczny lustrzeń ważył dokładnie 36,4 kg.

Karp złowiony przez Jamiego Jacksona:

Karp złowiony przez Jamiego Jacksona Facebook

Karp złowiony przez Mirosława Walczykiewicza:

Karp złowiony przez Mirosława Walczykiewicza Facebook

- Ten dzień przejdzie do historii łowiska. To, co się wydarzyło, przyprawiło nas o niezły ból głowy. O godzinie 7:00 na stanowisku nr 17 Jamie Jackson łowi karpia 37,8 kg, a o godzinie 20:00 na stanowisku nr 12 Mirosław Walczykiewicz łowi karpia o wadze 36,4 kg. Gratulacje - czytamy na oficjalnej stronie łowiska Gosławice.

Portal Karpmax informuje, że do oficjalnego rekordu Polski zostanie zgłoszona ryba złowiona przez Mirosława Walczykiewicza, ponieważ ważenie karpia odbyło się na kilku wagach. Co ciekawe, ta sama ryba została złowiona 17.09 przez Tomasza Lipińskiego i wtedy ważyła 35,8 kg. Jak się okazuje, jest w świetnej kondycji, jest regularnie łowiona i niewykluczone, że jeszcze nieraz pobije rekord Polski.

