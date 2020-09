Błachowicz ostro odpowiada legendzie UFC. "Zabieraj swój gruby tyłek. Nauczę cię szacunku"

- Jeśli masz tyle do powiedzenia na mój temat, zabieraj swój gruby tyłek z kanapy i dawaj do oktagonu. Nauczę cię trochę szacunku - napisał na Twitterze Jan Błachowicz do Daniela Cormiera, odpowiadając na jego zaczepki.

