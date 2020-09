Nieoficjalnie: Shelton wygrała sprawę z PKOl. Może startować w nowej reprezentacji

Aleksandra Shelton wcześniej nazywała się Socha. Po wyjściu za mąż za Amerykanina podjęła w kwietniu 2019 roku decyzję o rezygnacji z występów w kadrze Polski w szermierce i zmianie na kadrę USA.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnice pracy Brzęczka [Sekcja Piłkarska 65]

Przez wiele miesięcy trwał spór zawodniczki z Polskim Związkiem Szermierczym. "Pokrywaliśmy jej koszty" vs. "za wszystko płaciłam sama" - to wersje dwóch stron w sporze Aleksandry Shelton z Polskim Związkiem Szermierczym, o czym pisał Kacper Sosnowski w swoim tekście.

- Shelton, tak jak każdy inny sportowiec, przy zmianie reprezentacji narodowej musiałaby odbyć trzyletnią karencję i nie mogłaby w tym czasie jeździć na międzynarodowe zawody. Karencję ominąć można tylko w dwóch przypadkach. Wydawało się, że nie będzie z tym problemu. Shelton chciała bowiem skorzystać z przepisu 9.2.2 punktu C statusu FIE. "Szermierz, który nabywa nową narodowość w wyniku małżeństwa, może reprezentować nowy kraj bez trzyletniego okresu zawieszenia". Zawodniczka wysłała więc pismo do Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE) z prośbą o zmianę narodowości i usunięcie karencji przez wzgląd na punkt 9.2.2 C. Federacja jednak takiej zgody nie wydała. Paragrafu ponoć nie zinterpretowano na jej korzyść - pisał Kacper Sosnowski w dalszej części tekstu.

"Aleksandra Shelton może startować w barwach USA"

Po dwóch latach walki Shelton wygrała przed CAS sprawę z Polskim Komitetem Olimpijskim - wynika z nieoficjalnych informacji portalu sportowefakty.pl. Oznaczałoby to, że zawodniczka będzie mogła wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w 2021 w Tokio jako reprezentantka USA. Oficjalnie wyrok zostanie ogłoszony 6 października.

Dla Aleksandry Shelton może to być już piąty start na igrzyskach olimpijskich w karierze. Pierwsze zawody kwalifikacyjne na IO mają się odbyć w styczniu 2021 roku, a kolejna szansa będzie w marcu.

Szwajcarski Trybunał Arbitrażowy wiele razy przekładał wydanie wyroku. Sytuacja ta była spowodowana pandemią koronawirusa. O całym sporze Shelton z Polskim Związkiem Szermierczym można przeczytać tutaj>>

Aleksandra Shelton jest niezwykle utytułowaną zawodniczką. Wygrywała wiele razy mistrzostwo Polski, była dwa razy mistrzynią Europy oraz brała udział w IO - w Atenach - 2004, Pekinie - 2008, Londynie - 2012 i Rio de Janeiro - 2016.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: