Błachowicz zmasakrował Reyesa. Tak wyglądał jego nos po potężnym ciosie. Drastyczne zdjęcie

Jan Błachowicz w niedzielę nad ranem wygrał z Dominickiem Reyesem walkę o mistrzowski pas w kategorii półciężkiej na gali UFC 253 w Abu Zabi. - Zrobiłem swoją robotę. Przyszedłem, wykonałem i wracam - powiedział z wrodzoną skromnością. Ale jego zwycięstwo zostało docenione. Przez wielu komentatorów, ale także przez władze federacji, które przyznały Polakowi dodatkowy bonus - w wysokości 50 tys. dolarów - za wygraną walkę.

Światowe media są pod wielkim wrażeniem. Internauci także. "To prawdziwa polska siła, mówił, że znokautuje go w drugiej rundzie i zrobił to!", "spójrzcie na nos Dominicka Reyesa. To pokazuje, że siły Jana Błachowicza nie można lekceważyć" - piszą internauci o ciosie Polaka i wrzucają zdjęcie, które w zasadzie mówi wszystko.

Jan Błachowicz: Jon Jones, gdzie jesteś?

- Mam w głowie teraz tylko jednego rywala. Jon Jones, gdzie jesteś? Nie uciekaj, ja tu jestem. Tak to robimy w Polsce, czekam na ciebie - dodawał Błachowicz po walce, wywołując do oktagonu legendę UFC - Jona Jonesa, mistrza wagi półciężkiej, który zwakował pas i przeszedł do kategorii ciężkiej, dzięki czemu Błachowicz w niedzielę nad ranem zawalczył z Reyesem o mistrzowski pas.

