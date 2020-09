Spike The West - I Halowe Mistrzostwa Polski w Roundnet

W zawodach będzie mógł wziąć udział każdy. Przewidziane są różne kategorie: otwarta, kobiety, gracze rekreacyjni. Wystartować może zarówno zaawansowany zawodnik uprawiający tę dyscyplinę, jak i uczestnik grający rekreacyjnie - warto przypomnieć, że Roundnet to gra drużynowa, a w czasie jednego meczu rywalizują ze sobą dwa dwuosobowe zespoły.

Data turnieju: 26 września 2020, Sobota

Godzina: 09:00-20:00

Miejsce: Hala sportowa Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin

Udział w turnieju jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja.

Zapisy na turniej dostępne na tej stronie >>

Należy zabrać ze sobą obuwie i strój sportowy oraz maseczkę.

Do dyspozycji będą szatnie z natryskami oraz profesjonalne stanowiska do gry.

Program zawodów:

9.00 - 09.30 Rejestracja zawodników

9.30 - 10.00 Rozgrzewka

14:00 - 15:00 Przerwa

15:00 - 19.00 Rozgrywki pucharowe

19:00 - 20.00 Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie zawodów

Jest możliwość dołączenia do grupy Roundnet Szczecin i uczestnictwa w bezpłatnych treningach przygotowawczych do turnieju. Treningi odbędą się 20 i 23 września od 17.00 do 20.00 na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Dołącz do wydarzenia i zagraj w Roundnet! https://www.facebook.com/events/1490470694471459/

Osoby, które chciałyby wystartować, ale nie znają drugiej osoby, z którą mogłyby stworzyć zespół, proszone są o wypełnienie zgłoszenia i dołączenie do wydarzenia na FB oraz zamieszczenie informacji o tym, że poszukują pary (należy krótko się przedstawić oraz opisać swoje umiejętności).

Dla osób, które nie wiedzą czym jest Roundnet przygotowano poradnik (w języku angielskim) >>

Więcej informacji o tym sporcie można znaleźć na stronie: Roundnet.pl

Następnego dnia po zawodach (27.09.2020 r.) będzie możliwość wzięcia udziału w treningu Roundnet pod okiem Janka Stachiewicza - Mistrza Europy Juniorów Roundnet do lat 21 oraz Mistrza Polski Roundnet.

Podczas zawodów będzie możliwość wzięcia udziału w zbiórce publicznej: “Na zdrowie i edukację dzieci i młodzieży”.

Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji zawodów sportowych w czasie pandemii Covid-19.