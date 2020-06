Angielski sportowiec stanął w ogniu. "Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę"

Lineham niósł puszkę i ta wybuchła w jego dłoni, sprawiając, że Anglik na chwilę stanął w ogniu. Ucierpiały jego ramię i ręka, w której trzymał przedmiot w trakcie zdarzenia, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo i czuje się dobrze. Niedługo po wybuchu na miejscu była straż pożarna, która pomogła zawodnikowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia Mönchengladbach 2:1. Samobójczy gol Pavarda [ELEVEN SPORTS]

Angielski rugbista stanął w ogniu! Puszka benzyny wybuchła mu w dłoni!

Całe zdarzenie z okna domu Linehama obserwowała jego partnerka, Vicky Braithwaite, która opublikowała zdjęcie interweniujących strażaków na Instagramie. - Nie mogę uwierzyć w to, czego przed momentem doświadczyłam. Puszka z benzyną wybuchła Tomowi w dłoni i stanął w ogniu - napisała.

To już druga nieprzyjemna historia dla rugbisty w czasie lockdownu. Wcześniej jego partnerka zaraziła go koronawirusem. Jest pielęgniarką i pracowała z chorymi, po czym sama przyniosła chorobę do domu. Lineham grał w najwyższej lidze rugby w Anglii w barwach Hull F.C. oraz Warrington Wolves. Kilkukrotnie był wybierany do gry dla reprezentacji Anglii w 2018 i 2019 roku.

Przeczytaj także: