Niemcy ocenili testy Roberta Kubicy. Bardzo konkretnie

W sobotę Robert Kubica zakończył testy DTM na Nurgburgringu. Polak ostatniego dnia testów wykręcił swój najlepszy czas, tracąc jedynie 0,4 sekundy do najlepszego Rene Rasta. Dodatkowo 35-latek mógł sprawdzić, jak wygląda start lotny, pojeździć na mokrym torze, sprawdzić tempo kwalifikacyjne i na dystansie wyścigu. Z niczym nie miał problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubica w Dakarze? "Musiałby uważać, żeby nie skończyć na dachu"

Niemieckie media pod wrażeniem Kubicy. Wytknęły mu jednak jeden problem

Jazdę Kubicy doceniły niemieckie media. Portal motorsport-total.com podkreślił, że kierowca występujący także w Formule 1 (obecnie w roli kierowcy testowego w Alfie Romeo), z dnia na dzień poprawiał swoje wyniki i szybko adaptował się do nowych warunków, znacznie różniących się od tych, które panują na torze F1.

Mimo wszystko niemieccy dziennikarze zauważyli jeden problem Polaka, z którym - jak napisali - zmaga się większość kierowców przechodzących z Formuły 1 do DTM. - Widać, że na dłuższych dystansach ma jeszcze wiele do poprawy - napisał wspomniany serwis. - Byli kierowcy F1 często najpierw muszą nauczyć się tego, jak odpowiednio utrzymywać tempo w samochodzie DTM, żeby nie przekroczyć jego możliwości i go nie przegrzać - dodał.

Robert Kubica dostał radę od kolegi. "Najważniejsze jest to, by zachować spokój"

Poza mediami, Kubicę ocenili także inni kierowcy i koledzy Kubicy z DTM. Marco Wittmann powiedział: "Najważniejsze jest to, by zachować spokój. Widzieliśmy już wielu młodych kierowców, którzy świetnie zaczynali sezon. Jeżeli tak się jednak nie działo, to nakładali na siebie presję i starali się szybko wszystko naprawić. Jedną ze złotych zasad jest to, by nie nakładać na siebie presji. Inaczej zaczynasz przekraczać granice samochodu i masz problemy. Robert jest jednak doświadczony i myślę, że sobie z tym poradzi".

- Robert to wielkie nazwisko w Formule 1. Zgromadził wokół siebie dużą społeczność, to dobry facet. Tacy właśnie są fantastyczni dla DTM - dodał szef niemieckiej serii Gerhard Berger.

Przeczytaj także: