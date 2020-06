20 zawodników sumo uratowało kobietę. Chciała popełnić samobójstwo

Była godzina 5:30 rano lokalnego czasu w środę, gdy 30-letnia kobieta skoczyła z mostu w jednym z tokijskich okręgów specjalnych. Próbującą popełnić samobójstwo kobietę zauważył jednak 70-letni mężczyzna, który natychmiastowo zaczął wzywać pomoc.

Jak informuje portal Mainichi.jp, jej krzyki usłyszane zostały w szkole dla zapaśników sumo. Z akademika wybiegło 20 zawodników, którzy ruszyli na pomoc topiącej się kobiecie. Ich misja na szczęście zakończyła się powodzeniem.

Pomoc zapaśników nie ograniczyła się do uratowania kobiety. Gdy na miejsce zdarzenia przybyła karetka, a sanitariusze położyli kobietę na noszach, do pokonania była jeszcze dwumetrowa barykada, oddzielająca brzeg rzeki od ulicy. Mężczyźni pomogli sanitariuszom pokonać tę przeszkodę i bezpiecznie odnieść kobietę do karetki.

Japońskie media poinformowały, że kobieta ze zdarzenia wyszła bez poważniejszych obrażeń, a tokijska policja rozważa uhonorowanie zapaśników oraz mężczyzny, który zauważył zdarzenie i jako pierwszy wezwał pomoc.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

