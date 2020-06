Najdroższa karta walk w historii FEN. "Wykupujcie PPV dla nas, nie dla freaków"

Sobotnia impreza FEN 28 zapowiada się ekscytująco. W walce wieczoru rywalem Mateusza Rębeckiego (10-1, 5 KO, 4 SUB), jednego z najlepszych polskich zawodników, będzie Fabiano Silva (30-12, 11 KO, 12 SUB). To już czwarta obrona tytułu mistrzowskiego "Chińczyka". Kibice zobaczą także starcie Michała Kity (18-11-1, 10 KO, 5 SUB) z chorwacką legendą MMA, Igorem Pokrajacem (29-14, 16 KO, 9 SUB). Kita, który bił się dla KSW i M-1, wciąż jest groźnym zawodnikiem, choć wygrał tylko jedną z ostatnich pięciu walk. Polak apeluje jednak, że warto oglądać jego wojnę z Chorwatem. To będzie starcie z serii" "lepiej nie mrugać".

Paweł Jóźwiak, prezes FEN, przyznał w rozmowie z portalem InTheCage.pl, że to najdroższa karta walk w historii jego organizacji. Też dlatego, że zadebiutuje w niej Krystian Pudzianowski, brat Mariusza. - Chcemy pozostać w lidze mistrzów - mówi Jóźwiak. Więcej o najbliższej gali dowiecie się z najnowszego wywiadu z treningu medialnego:

Karta walk FEN 28:

70,3, MMA: Mateusz Rębecki vs Fabiano Silva*

120,2: Krystian Pudzianowski vs TBA

120,2, MMA: Szymon Bajor vs Oli Thompson*

93,0, MMA: Rafał Kijańczuk vs Marcin Wójcik

77,1, MMA: Szymon Dusza vs Kacper Koziorzębski

120,2, MMA: Marcin Sianos vs Adam Pałasz

77,0, K-1: Dominik Zadora vs Piotr Sokół

56,7, MMA: Anita Bekus vs Sylwia Firlej

*walk o pas mistrzowski FEN