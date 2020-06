Rocky Balboa powraca! Sylvester Stallone w nowym wcieleniu

"40 Years of Rocky: The Birth of Classic" to tytuł filmu dokumentalnemu poświęconemu historii powstawania kultowej serii "Rocky". Oficjalnie wiadomo, że narratorem w materiale będzie sam główny aktor - Sylvester Stallone. Premiera dokumentu odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 czerwca.

REKLAMA

Fot. mat. prasowe

REKLAMA