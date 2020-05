Tragiczna śmierć na oceanie. Prowadził relację na żywo. Kilka minut później nie żył

maxthebrindle pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

Czyli - o ile to wszystko prawda - facet żył na 9 minut przed tym, gdy fale wyrzuciły jego kajak na brzeg, gdzie już była pomoc (wszak ktoś ten kajak znalazł). Jednak on, zamiast za wszelką cenę utrzymać się w kajaku - jak tylko złapał zasięg, to zaczął - oczywiście - relację na żywo na fejsunia, bo wszak to świetna okazja na kilka lajków. Mógł wprawdzie zadzwonić na numer alarmowy i sprawić, ze może śmigłowiec jakiś by został poderwany o kilka minut wcześniej - no ale takie centra alarmowe nie dają kciukasków w górę na social media, wiec po co?

Cóż - o ile to nie jest jakiś totalny fake, to w sumie dobrze, że chłopina zmarł. Jeszcze by się rozmnożył...