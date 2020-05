Mike Tyson wszczął wielką awanturę w ringu! Chce walki. "Skopie ci tyłek"

Mike Tyson zawitał na galę wrestlingowej organizacji AEW Dynamite w Jacksonville. Legenda wrestlingu Chris Jericho w pewnym momencie wezwał byłego mistrza świata w boksie. Chciał, by Tyson przeprosił go za to, że znokautował go 10 lat temu. Tyson zareagował i wszedł do ringu w towarzystwie gwiazd MMA - Henry'ego Cejudo, Vitora Belforta i Rashada Evansa. - Wbije ci zęby do gardła - krzyknął do niego Jericho. Sprowokowany Tyson rzucił się na rywala, towarzysze musieli ich rozdzielać.

REKLAMA

Mike Tyson w wrestlingu?

Zobacz wideo "To przykre, że Tyson po 50-tce musi jeszcze boksować"

Sprzeczka została wyreżyserowana, ale może sugerować, ze Tyson bierze pod uwagę współpracę z AEW i walkę z Jericho. Tuż po gali opublikowane zostało też wideo, na którym Tyson przyjmuje wyzwanie do walki. - Skopię ci tyłek - zapowiedział.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .