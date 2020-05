Czarnoskóry mężczyzna uduszony przez policjanta w USA. Mocny komentarz LeBrona Jamesa

W Minneapolis doszło do kolejnej brutalnej interwencji amerykańskiej policji na tle rasistowskim. Funkcjonariusz Derek Chauvin udusił czarnoskórego George'a Floyda. Podejrzewał go o fałszywych banknotów, choć dostał jedynie informacje, że osoba, która się tego dopuściła miała przebywać w okolicy. Floyd siedział w samochodzie i według policji miał się z nimi szarpać, gdy ci prosili, żeby z niego wyszedł. Film z kamery monitoringu wskazuje jednak inny przebieg zdarzeń.

REKLAMA

Zobacz wideo TOP 7 niewykorzystanych akcji polskich piłkarzy w Serie A i Bundeslidze [ELEVEN SPORTS]

Czarnoskóry mężczyzna uduszony przez policjanta w USA

Floyd poddał się policjantom, a ci zamierzali go aresztować. Mężczyzna został rzucony na ziemię obok policyjnego auta i podduszony kolanem przez Chauvina. Wielokrotnie wskazywał na to, że się dusi i prosił o pomoc. Policjant nie posłuchał. Gdy Floyd został uwolniony, natychmiast wezwano lekarzy. 46-latek zmarł w szpitalu. Czterech policjantów odpowiedzialnych za jego zatrzymanie zostało zwolnionych. Dalszych działań w ich sprawie domagają się tysiące protestujących mieszkańców Minneapolis. "To było morderstwo" - pisali na transparentach.

"Dlaczego zawodnicy NFL klękają: powód numer milion"

Do sytuacji odniósł się były zawodnik NFL, Donte Stallworth, który udostępnił na Twitterze film ze zdarzenia z dopiskiem "Dlaczego zawodnicy NFL klękają: powód numer milion". Odniósł się tym samym do protestów podczas odgrywania przed meczem hymnu USA. Wtedy czarnoskórzy zawodnicy klękają, chcąc tym samym zwrócić uwagę na zbyt agresywne i brutalne traktowanie przez amerykańskich policjantów.

LeBron James wstrząśnięty: "Teraz rozumiecie?"

Podobnie na wydarzenie zareagował LeBron James. Koszykarz NBA zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie przedstawiające uduszenie Floyda po lewej stronie, a po drugiej protest Colina Kaepernicka, klęczącego podczas hymnu państwowego przed sparingami w presezonie San Francisco 49ers w 2016 roku. Na górze napisał "To..." nad Floydem i "dlatego" nad Kaepernickiem. W opisie dodał "Teraz rozumiecie? Czy to nadal zamazany obraz dla waszych oczu?!".

James na początku miesiąca odnosił się także do innego przypadku śmierci z rąk policjanta. Zamieścił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie Ahmauda Arbery'ego. To 25-letni czarnoskóry mężczyzna, który został zastrzelony, gdy biegł do swojego domu. Uzbrojony policjant, który go dogonił i zabił, podejrzewał, że jest złodziejem. - Codziennie na nas polują - napisał koszykarz.

Przeczytaj także: