Nowe fakty ws. śmierci Hany Kimury. Politycy wprowadzą nowe prawo

"Żegnaj. Kocham Cię. Mam nadzieję, że będziesz miał dobre życie. Przepraszam" - napisała Hana Kimura na Instagramie, umieszczając tam zdjęcie z kotem. Post pojawił się prawdopodobnie na chwilę przed jej śmiercią. Kolejny tego typu, bo 22-letnia gwiazda wrestlingu i współprodukowanego przez Netflix reality show "Terrace House" już od pewnego czasu publikowała w sieci niepokojące wiadomości.

REKLAMA

Zobacz wideo "To przykre, że Tyson po 50-tce musi jeszcze boksować"

Śledczy: padła ofiarą cybernękania po incydencie z praniem

Z dowodów śledczych wynika, że padła ofiarą cybernękania. Dostawała agresywne wiadomości w internecie, szczególnie po wyemitowanym pod koniec marca odcinku "Terrace House", kiedy nakrzyczała na jednego z uczestników (Kaia Edwarda Kobayashiego), który w trakcie prania skurczył jeden z jej drogich kostiumów zapaśniczych. Po tym odcinku Kimura zaczęła otrzymywać wiadomości w stylu: "Wszyscy będą szczęśliwi, jeśli odejdziesz szybko", "Nigdy więcej nie powinnaś pojawiać się w telewizji". I wiele innych obraźliwych treści.

Politycy reagują na tragiczną śmierć Kimury

Śmierć Kimury została zakwalifikowana jako samobójstwo i stała się na tyle głośnym tematem w Japonii, że głos zabrał nawet były premier Yukio Hatoyama. - Nasz kraj powinien rozważyć kary dla tych, którzy atakują innych, za poważne nękanie w internecie - napisał na Twitterze Hatoyama.

O sprawie zaczęli też dyskutować czołowi politycy, którzy uważają, że należy zaostrzyć prawo, by zapobiegać cybernękaniu. - Tutaj istotna jest też rola wszystkich pracodawców, by również zwracali uwagę na podobne incydenty - powiedział Hiroshi Moriyama, lider rządzącej partii liberalno-demokratycznej. - Jesteśmy zgodni. Do jesieni będziemy dążyć do tego, by osiągnąć w tej sprawie porozumienie, ustanowić nowe prawo, by uprościć procedury identyfikacji osób, które zamieszczają w internecie zniesławiające posty - dodał Jun Azumi, lider opozycji, przewodniczący konstytucyjno-demokratycznej partii Japonii.

Nowe odcinki wstrzymane

Kimura zdobyła popularność jako młoda gwiazda japońskiego wrestlingu. Wyróżniały ją nie tylko umiejętności, ale też charakterystyczne różowe włosy. Wróżono jej nawet karierę w WWE lub AEW, czyli największych amerykańskich organizacji pro wrestlingu.

Po śmierci Kimury japoński nadawca Fuji TV, który współprodukował reality show wraz z Netflixem, postanowił przerwać nadawanie nowych odcinków "Terrace House".

22-latka pozostawiła kilka wiadomości. Na kartce umieszczonej na drzwiach napisała: "Tu generowany jest toksyczny gaz". Oraz notatkę do mamy: "Dziękuję, że pozwoliłaś mi przyjść na świat".

***

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .