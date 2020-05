Znaleziono ostatnią notatkę Hany Kimury. 22-latka padła ofiarą hejtu

Notatka pozostawiona przez Kimurę wyraża wdzięczność wobec ludzi wokół niej - informuje portal Kyodo News.

Japonia pogrążona w smutku po śmierci 22-letniej zawodniczki

Organizacja Stardom opublikowała w piątek szokujące oświadczenie: - Drodzy kibice Stardom, bardzo nam przykro poinformować, że nasza Hana Kimura nie żyje. Prosimy o zachowanie szacunku i danie sobie czasu na przemyślenie wszystkiego. Bądźcie swoimi myślami z jej rodziną i przyjaciółmi. Dziękujemy za wsparcie w tym trudnym czasie.

Kimurze wróżona wielką karierę w WWE lub AEW - największych amerykańskich organizacjach wrestlingowych. Nieznane są przyczyny jej śmierci, ale zdaniem portalu prowrestlingheet.com wpływ mogła mieć fala nienawiści, jaka spadła na Japonkę.

Kimura była nie tylko zawodniczką, ale także gwiazdą netfliksowego reality show "Terrace House". Jej śmierć odbiła się głośnym echem w Japonii. Zareagowali liczni politycy, w tym także były szef japońskiego rządu Yukio Hatoyama. Zapowiedziano zwiększenie kar za nękanie w internecie, nad czym pracują przedstawiciele japońskich partii.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.