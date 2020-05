Premier Japonii reaguje na tragiczną śmierć Hany Kimury. Możliwe zmiany w prawie!

rOrganizacja Stardom w sobotę opublikowała szokujące oświadczenie, w którym piszą:. - Drodzy kibice Stardom, bardzo nam przykro poinformować, że nasza Hana Kimura nie żyje. Prosimy o zachowanie szacunku i danie sobie czasu na przemyślenie wszystkiego. Bądźcie swoimi myślami z jej rodziną i przyjaciółmi. Dziękujemy za wsparcie w tym trudnym czasie. Lokalne media potwierdziły, że zawodniczka opublikowała zdjęcie na krótko przed śmiercią, a potwierdził to także szpital.

Zawodniczka miała przed sobą wielką karierę. Wróżono jej, że wkrótce może trafić do WWE lub AEW, czyli największych amerykańskich organizacji pro wrestlingu. Młoda 22-latka wyróżniała się jasnymi różowymi włosami i wyszukanymi kostiumami zapaśniczymi. Kimura szybko stała się ulubienicą fanów, ponieważ widzowie zobaczyli pewną siebie młodą kobietą, która potrafiła spektakularnie pokonywać przeciwników.

Hejt przyczyną załamania?

Nieznane są jeszcze przyczyny śmierci zawodniczki, choć portal prowrestlingheet.com informuje, że w piątek wieczorem zawodniczka opublikowała niepokojące zdjęcia na Instagramie. Ostatni post Kimury na Instagramie brzmiał: „Kocham cię, mam długie, szczęśliwe życie. Przepraszam". Lokalne japońskie media informują, że wpływ na to miała fala nienawiści, która wylała się na 22-letnią Japonkę.

Premier Japonii o karach za nękanie w sieci

Kimura była także gwiazdą netfliksowego reality show - "Terrace House". Jeden z ostatnich odcinków przed pandemią koronawirusa miał spowodować spory hejt w kierunku zawodniczki, z którym 22-latka mogła sobie nie poradzić. - Nie mogę sobie wyobrazić radzenia sobie z nienawiścią w mediach społecznościowych w wieku 22 lat. Ja teraz ledwo sobie z tym radzę. Niektórzy z was powinni się wstydzić - napisał 40-letni zawodnik wrestlingu Joey Ryan.

Śmierć Kimury stała się na tyle głośnym tematem w Japonii, że głos zabrał nawet były premier tego kraju, Yukio Hatoyama. - Japonia powinna rozważyć kary dla tych, którzy atakują innych, za poważne nękanie w internecie - napisał na Twitterze Hatoyama.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

