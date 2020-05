Zamówił drinki za 37 dolarów. Kelnerzy mogli być w szoku widząc napiwek

Pandemia koronawirusa rozprzestrzeniła się po całym świecie. Najwięcej przypadków zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie powoli wracają jednak do normalnego życia, by uratować gospodarkę. Jedną z ponownie otwartych restauracji w Miami odwiedził były zawodnik NFL Chad Johnson. Po wypiciu drinka zostawił astronomiczny napiwek, a do tego wiadomość.

Były zawodnik zostawił wielki napiwek

Johnson zamówił kilka drinków, które kosztowały 37,4 dolara. Zapłacił jednak o tysiąc dolarów więcej! Oprócz pieniędzy zostawił także kelnerom z Florydy krótką wiadomość: "Gratuluję ponownego otwarcia. Przykro mi z powodu pandemii, mam nadzieję, że to pomoże. Kocham was."

Chad Johnson jest byłym zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Grał 11 sezonów w NFL dla Cincinnati Bengals, New England Patriots i Miami Dolphins.

