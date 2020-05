Tragiczny skok base jumperki z 2500 metrów. Zginęła na miejscu

maxthebrindle 2 godziny temu Oceniono 53 razy 53

1. Jeśli skoczyła ze śmigłowca - to nie był base jump.

2. Z racji tego, co miała na sobie - to był skok spadochronowy z tak zwanym wingsuit flying.

3. Tekst jest napisany tak nieudolnie, że gdybym miał kota i on by się przebiegł po klawiaturze mojego komputera, to prawdopodobnie powstały w ten sposób tekst miałby więcej sensu.

4. Nadal chcecie byś moim medium pierwszego wyboru? Bo kiepsko się staracie...