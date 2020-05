11-latek pobił rekord legendarnego Tony'ego Hawka! "Nie zrobiłby tego, gdyby nie pandemia"

Deskorolka jest niezwykle prężnie rozwijającym się sportem. Na przełomie wieków legendarny Tony Hawk, będąc w szczytowej formie, został pierwszym człowiekiem na świecie, który wykonał obrót o 900 stopni i poprawnie wylądował. Osiągnięcie legendy deskorolki poprawił 11-letni Gui Khury, który jako pierwszy na świecie wykonał obrót o 1080 na średniej rampie. Zobacz wyczyn młodego skejtera:

W marcu 2012 roku taka sztuka udała się co prawda Amerykaninowi Tomowi Schaarowi, ale ten do wykonania triku skorzystał z dużo większej rampy.

"Nie zrobiłby tego, gdyby nie pandemia"

- Uważam, że mój syn swój sukces zawdzięcza... pandemii koronawirusa. Dzięki niej nie chodzi do szkoły, a to właśnie codzienne chodzenie do szkoły sprawiało, że po zakończeniu lekcji był wyczerpany. Teraz, w czasach pandemii, każdego dnia trenuje od rana do wieczora - mówi Ricardo, ojciec młodego skejtera. Brazylijska rodzina od kilku lat mieszka w Kalifornii, czyli jednym z najlepszych miejsc na świecie do jeżdżenia na desce.

