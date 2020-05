Arnold Schwarzenegger zadziwił swoim filmikiem. Stallone pod wrażeniem [WIDEO]

Arnold Schwarzenegger uchodzi za jednego z najbardziej popularnych aktorów w Holywood. Brał udział w wielu filmach akcji, był w przeszłości kulturystą, gubernatorem Kalifornii, a obecnie w dobie pandemii koronawirusa korzysta z wolnego czasu. Ostatnio wpadł na niecodzienny pomysł. Postanowił na Instagramie udostępnić film, który bije rekordy popularności.

Arnold Schwarzenegger zrobił szpagat, a potem...

Schwarzenegger od lat dbał o swoją firmę fizyczną, ponieważ kiedyś był kulturystą zanim został aktorem.72-latek w domu podczas kwarantanny jest widoczny na nagraniu, na którym wykonuje szpagat na blacie kuchennym oraz serię ćwiczeń rozciągających, paląc cygaro. - Elastyczność jest równie ważna jak skakanie - napisał aktor pod filmem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pod koniec filmu Arnold ujawnił, że jego szpagat był zwykłym żartem. W rzeczywistości Schwarzenegger tylko stał przed stołem kuchennym, a na blacie położył manekina ubranego w dresy, który wyglądał jak prawdziwe nogi aktora.

Pod filmem zamieszczonym przez aktora ukazało się mnóstwo komentarzy. "Bardzo imponujący gumowy mężczyzna" - napisał Sylvester Stallone, inny popularny aktor. "No nieźle, uważaj, żebyś dał radę wrócić do normalnej pozycji" i "Wow. Jestem o połowę młodsza i w życiu nie byłam tak rozciągnięta" - to inne opinie fanów Schwarzeneggera.

