Rozgrywki sportowe w Polsce zagrożone! GIS chce odwołania imprez masowych

Epidemia koronawirusa zaczyna paraliżować rozgrywki sportowe na całym świecie. Włoski minister spotu, Vincenzo Spadafora, apeluje o zatrzymanie piłkarskich rozgrywek. - To nie ma sensu. Tylko narażalibyśmy zdrowie i bezpieczeństwo kibiców oraz zawodników - mówi cytowany przez "La Gazetta dello Sport". Wciąż nie ma pewności, że piłkarski sezon w Serie A zostanie rozegrany do końca. Wiadomo za to, że nie odbędzie się tenisowy turniej w Indian Wells. A co z Polską?

Wykryto u nas dotychczas 11 przypadków zakażenia koronawirusem, zaś 168 osób zostało hospitalizowanych, a ponad 7000 objęto nadzorem sanepidu. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o odwoływanie imprez masowych, które miałyby się odbyć w hali.

Zobacz wideo Euro 2020 to przepis na film katastroficzny. Może być grubo

- W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego - czytamy w oświadczeniu GIS.

Z powodu koronawirusa zamknięte dla publiczności był niedzielny mecz polskiej ligi koszykarskiej pomiędzy PGE Spójnią Stargard a Startem Lublin.