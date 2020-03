W sierpniu druga edycja regat Ustka Charlotta Sailing Days!

Ustka Charlotta Sailing Days to regaty dla żeglarzy, którzy nie boją się rywalizacji na pełnym morzu. W poprzednim roku w zawodach wystartowało 100 uczestników na 50 jachtach. W trakcie trzech dni odbyły się wszystkie zaplanowane wyścigi (10), choć warunki pogodowe - wiatr o prędkości 15 węzłów i fale osiągające wysokość metra, były wymagające.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Bayernu i Hoffenheim zrobili kabaret. Zabrali kibicom 15 minut

W tym roku regaty w Ustce będą jeszcze bardziej widowiskowe, dzięki poszerzeniu ich o dodatkowe kategorie! Podczas pierwszej części wydarzenia zadebiutują juniorzy rywalizujący w klasach: Optimist, Open Skiff, Laser i Europa. W drugiej części wystartują, tak jak w poprzednim roku, katamarany Hobie Cat 16 i 14 oraz jachty 505 i Latający Holender. Dla tych klas regaty będą miały rangę Mistrzostw Polski, natomiast juniorzy będą ścigać się o punkty zaliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski i sprawdzą swoje umiejętności na pełnym morzu przed startem w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Wszystkich zainteresowanych regatami Ustka Charlotta Sailing Days zapraszamy do zapisów dostępnych na stronie ucsdays.com. Zachęcamy też do obserwowania kulisów wydarzenia na Fanpage Ustka Charlotta Sailing Days.

Pierwsza edycja regat w Ustce udowodniła, że miasto jest bardzo dobrze przygotowane do tego typu zawodów sportowych, dlatego podjęto decyzję o realizacji drugiej edycji w tym roku. „Zeszłoroczne regaty w Ustce były pierwszymi zawodami na Środkowym Wybrzeżu o randze Mistrzostw Polski w tej kategorii żeglarskiej. Tym bardziej cieszy nas frekwencja i pozytywne opinie. Okazuje się, że żeglarze i kibice docenili nie tylko odpowiednią infrastrukturę oraz dostęp do otwartego morza. Duże znaczenie miały też dodatkowe udogodnienia, takie jak: rozbudowana baza noclegowa blisko portu, najpiękniejsze w Polsce piaszczyste plaże, nadmorskie restauracje oraz szeroka oferta atrakcji, z których uczestnicy i ich rodziny korzystali podczas pobytu w Ustce. Mamy nadzieję, że w tegorocznej edycji Ustka Charlotta Sailing Days weźmie udział jeszcze więcej miłośników żeglarstwa.” – mówi Jacek Graczyk Burmistrz Miasta Ustka. Organizatorzy i sponsorzy liczą, że ta inicjatywa spopularyzuje żeglarstwo w Ustce.

Orgnaizatorami wydarzenia są Miasto Ustka, Dolina Charlotty Resort & SPA i Klub Żeglarski Pro Sport. Impreza jest współfinansowana przez Miasto Ustka.