Denis Urubko zakończył karierę? "Napisał smsa do swojej żony"

Wiele wskazuje na to, że jeden z najwybitniejszych himalaistów w historii Denis Urubko, zdecydował się na zakończenie kariery!

- Denis Urubko w Skardu. Gratulacje dla niego z okazji ukończenia kariery. Decyzja podjęta. 31 lat górach, 21 na wyprawach. Wystarczy! (tak napisał wczoraj w sms-ie do żony Marii) - przekazała na Facebooku Elena Laletina z Russianclimb.com.

W ostatnim tygodniu Denis Urubko przebywał sam na Broad Peaku (8051 m n.p.m.). Jego górscy partnerzy Lotta Hintsa i Don Bowie opuścili główną bazę i udali się śmigłowcem do Skardu. - Został sam, ale jest doświadczony, obeznany w tym terenie, był już na siedmiu tysiącach metrów, więc powinno mu się udać. Jedynie pogoda może go zatrzymać - mówił kilka dni temu Krzysztof Wielicki. Legendarny polski himalaista miał rację, bo to właśnie warunki atmosferyczne powstrzymały Urubkę.

- Lawina zwiozła mnie 100 metrów. Odpadłem 50 metrów z zerwaną poręczówką, na szczęście nie do szczeliny - relacjonował Rosjanin na swoim facebooku. Tym samym - wg informacji portalu wspinanie.pl. Później Urubko zakończył próbę ataku szczytowego na Broad Peak.

Denis Urubko i Adam Bielecki uratowali Elisabeth Revol

Przypomnijmy, że Denis Urubko brał udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat, gdzie razem z Adamem Bieleckim uratowali Elisabeth Revol. Francuzka razem z Tomaszem Mackiewiczem zdobyła wcześniej szczyt. Polak z wyprawy nie wrócił. Jego ciało spoczywa na wysokości ok. 7250 m.n.p.m.

Kim jest Denis Urubko?

To jeden z najlepszych himalaistów świata. Urodził się na Kaukazie, a wychowywał na Sachalinie. Jako pierwszy człowiek wszedł w zimie na Makalu i Gaszerbrum II. Zdobył wszystkie ośmiotysięczniki bez tlenu. Na czterech z nich wytyczył nowe drogi: na Broad Peaku w 2005 roku, Manaslu - 2006, Czo Oju - 2009 i Lhotse w 2010. Za drogę, którą zrobił na południowo-wschodniej ścianie Czo Oju z Borysem Dedeszką, został nagrodzony Złotym Czekanem, najbardziej prestiżowym wyróżnieniem dla alpinistów.