Historyczny wyczyn Polki w Austrii! "Po prostu mnie zatkało... Byłam w szoku"

Karpiarstwo to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin wędkarstwa w Polsce. Moda, która przywędrowała do nas z Wielkiej Brytanii, skradła serca tysięcy wędkarzy i wędkarek. Dziś to nie tylko hobby, ale wyspecjalizowany sport wymagający zaawansowanego sprzętu: od profesjonalnych wędzisk i kołowrotków, przez echosondy, aż po zdalnie sterowane łódki zanętowe. Polskich karpiarzy z całą pewnością można już zaliczyć do światowej czołówki. Potwierdzają to nie tylko wyniki na międzynardowych zawodach, ale też regularnie łowione piękne okazy. Choćby ten ostatnio złowiony przez Sylwię Tkacz, o którym nam opowiada.

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Jeszcze kilkanaście lat temu złowienie karpia o wadze przekraczającej 20 kg było dla większości szczytem marzeń. Dziś poprzeczka wisi znacznie wyżej, a pasjonaci szukają łowisk kryjących ponad 30-kilogramowe giganty. I choć oficjalny rekord świata - ustanowiony w 2018 roku na węgierskim Euro Aqua przez Holendra Michela Schoenmakersa - wynosi niewiarygodne 51,2 kg, to karp złowiony przez Sylwię Tkacz również wywołał dyskusje i poruszenie wśród pasjonatów wędkarstwa.

Przez pierwsze dwie doby na wędkach nie działo się absolutnie nic...

- Moja przygoda z łowieniem dużych karpi rozpoczęła się około 11 lat temu, a pasją zaraził mnie narzeczony. Po złowieniu pierwszego karpia ważącego ponad 10 kilogramów wiedziałam, że to jest właśnie to. Dziś każdą wolną chwilę i każdy urlop spędzam nad wodą - opowiada Tkacz w rozmowie ze Sport.pl.

Przełomem okazał się niedawny wyjazd do Austrii na łowisko Glory Hole. I choć początek zasiadki był frustrujący, a przez pierwsze dwie doby na wędkach nie działo się absolutnie nic, to jednak to, co wydarzyło się później, zostanie z Sylwią, do końca życia.

- To była moja kolej, bo z narzeczonym łowimy na zmianę - wspomina karpiarka. - Gdy zacięłam, od razu poczułam ogromny opór. Ryba początkowo spokojnie płynęła w stronę brzegu, ale pod koniec holu pokazała swoją prawdziwą siłę. Wiedzieliśmy, że to naprawdę wielki okaz, bo pojawił się problem z podniesieniem go do ważenia. Waga pokazała 39 kilogramów, a po odjęciu ciężaru specjalnego worka do ważenia wynik wyniósł dokładnie 36,8 kg. Byłam w szoku - opisuje szczęśliwy i pełen emocji dzień.

Kiedy waga razem z workiem pokazała 39 kg... po prostu mnie zatkało! Ostatecznie 36,8 kg to mój nowy rekord osobisty i ogromna radość, duma oraz emocje, których nie da się opisać słowami

Tym samym Sylwia Tkacz ustanowiła nie tylko swój nowy rekord życiowy, ale także została pierwszą Polką w historii, która złowiła karpia o wadze przekraczającej 35 kg! Poprzedni najlepszy wynik od 2020 roku należał do Justyny Brodziuk, która na Jeziorze Miłoszewskim złowiła okaz o wadze 34,15 kg.

Po obowiązkowej, krótkiej sesji zdjęciowej rekordowy gigant w doskonałej kondycji wrócił do wody. W nowoczesnym karpiarstwie nie ma nic ważniejszego niż wypromowana w Wielkiej Brytanii zasada "Catch&Release" (złów i wypuść). Dzięki niej tak majestatyczne i rzadkie ryby mogą dalej żyć w swoim naturalnym środowisku i dawać niezapomniane emocje kolejnym wędkarzom.