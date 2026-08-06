150 jajek i siedem kilo mięsa tygodniowo. Oto do czego to doprowadziło

Serbowie przed laty mogli cieszyć się świetnymi występami Misy Baculova - kickboksera i specjalisty od muai thai. Chociaż czasy profesjonalnego uprawiania sportu są już dawno za nim, wciąż utrzymuje aktywny styl życia. Na jego Instagramie wciąż widać filmy z treningów sportów walki. Założył klub, w którym przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie młodzieży. Dba również o odpowiednie żywienie, chociaż musi ostrożnie korzystać ze swojego pomysłu na dietę.

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- Przeciętnie zjadałem 150 jajek tygodniowo oraz kilogram mięsa dziennie. Dawało to fenomenalne efekty - tak Baculov opowiadał o swoich nawykach żywieniowych w 2023 roku. Jego plan posiłków był idealnie zaplanowany i niezwykle rygorystyczny. By ciężko trenować nad swoim ciałem, spożywał nawet 8 tysięcy kcal dziennie.

Niewiarygodna dieta sportowca. Tak wygląda dzień mistrza muai thai

- Wstawałem o szóstej rano, by zrobić trening cardio. To najlepsza pora na niego, bo nie mając w sobie wody, po prostu spalałem tłuszcz. Najpierw się bardzo pociłem, a potem dużo jadłem. Zaczynałem od koktajlu białkowego, potem brałem prysznic. Dopiero po nim zaczynałem prawdziwe jedzenie. Najpierw rozbijałem 10 jajek, których nigdy nie jadłem samych. Do tego dorzucałem suszoną szynkę, przygotowując solidny posiłek. Godzinę lub dwie później jadłem płatki owsiane lub owsiankę białkową, a na lunch były kurczak wołowina i ryż. Do mięsa mogłem dorzucać ziemniaki, bo mam tak dobrą przemianę materii, że szybko je spalałem. Jadłem dosłownie przez cały dzień. Nie jadłem tylko w nocy, bo spałem po cztery godziny na dobę, więc to nie miało sensu - tak opisywał swój przeciętny dzień.

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Taka dieta jednak, chociaż budowała masę mięśniową, rujnowała przy okazji jego inne narządy. Trwanie w takim reżimie żywieniowym prędzej czy później doprowadzi do zaburzeń procesów trawiennych i metabolizmu. Ucierpieć mogą również nerki, a możliwym efektem ubocznym jest też osteoporoza. Dlatego też Baculov nie stosował diety bez przerwy.

Po zakończeniu sportowej kariery Serb poświęcił się karierze politycznej. Swego czasu został nawet radnym Nowego Sadu, drugiego największego miasta w kraju. Zasłynął m.in. organizacją charytatywnych zawodów sportowych, podczas których zbierano środki na ochronę zdrowia dzieci i młodzieży. Jego zaangażowanie jest widoczne też w internecie. Misa Baculov sprzeciwia się władzy prezydenta Aleksandara Vucicia.

Kickbokser stał się opozycjonistą

W 2024 roku został aresztowany za swój udział w antyrządowych protestach. Wraz z nim za kratki trafiło kilkunastu innych uczestników zdarzenia. Portal nova.rs przekazał relację żony kulturysty, Katariny Baculov. - Cały dzień przed tym protestem byłam zdenerwowana. Miałam złe przeczucia i bałam się o męża. Wyszliśmy, by go wsprzeć, zawsze jestem u jego boku - opowiadała.

- Niestety, protest skończył się tak, jak się skończył. Rząd wysłał swoich chuliganów, by zniszczyli ratusz. Mój mąż powtarzał, że protest ma być pokojowy i żaden budynek nie może zostać uszkodzony. Po proteście udaliśmy sie do domu. Spodziewaliśmy się zatrzymania - stwierdziła. Do aresztowania Baculova doszło o 1:30 w nocy. Zatrzymano go na 30 dni.

- To było przerażające. Nie wiedzieliśmy, kiedy przyjdą. Położył spać najmłodszą córkę, bo tak robi co noc. Opowiada bajkę, śpiewa kołysankę. Nagle powidział, że przyjechali. Dzieci zaczęły płakać. Poprosiłam, żeby pożegnały się z tatą. Następnego dnia zapytały się mnie "Czy zabrali tatę, bo był dobry?". Odpowiedziałam, że ludzie, którzy walczyli o dobre rzeczy, tym razem trafili do więzienia. Córki są z niego dumne, ja też - podkreśliła żona kickboksera.

Swoją walkę z Vuciciem Mica Baculov kontynuuje w mediach społecznościowych. Na Instagramie, poza relacjami z treningów, pełno jest postów o nacechowaniu politycznym, sprzeciwiającym się władzy Aleksandara Vucicia. Obserwuje go niemal 200 tysięcy użytkowników.