Dramatyczne wieści. Zawodnik UFC zmarł we śnie. Miał 34 lata

Allan Nascimento jeszcze w czerwcu walczył na gali UFC 119 Vegas. Mierzył się wówczas z Mitchem Raposo i przegrał niejednogłośną decyzją sędziów. Teraz federacja UFC poinformowała, że 34-latek został znaleziony martwy.

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Nie żyje zawodnik UFC. 34-latek został znaleziony martwy

"Dziś rano, w poniedziałek 3 sierpnia, nasz ukochany zawodnik kategorii muszej Allan Nascimento został znaleziony nieprzytomny po tym, jak podczas snu prawdopodobnie doznał zawału serca. Pomimo wysiłków zespołu medycznego, który przybył na miejsce, stwierdzono jego zgon" - czytamy w komunikacie.

"Nasze myśli i najszczersze wyrazy współczucia kierujemy do rodziny Allana, jego przyjaciół, kolegów z drużyny oraz wszystkich bliskich w tym niezwykle trudnym czasie" - dodano.

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Brazylijczyk od 2011 roku walczył w MMA. Jak przypomina serwis MMA.pl - siedem lat później wystąpił w programie Dana White’s Contender Series. Mierzył się wówczas z Raulianem Paivą i przegrał przez niejednogłośną decyzję sędziów.

Mimo to podpisał kontrakt z UFC. Od tamtej pory stoczył sześć walk - wygrał cztery i przegrał dwie. W 2016 roku wystąpił także dla federacji RIZIN Fighting Federation. Stoczył tam jedną walkę, którą przegrał. W sumie jego rekord wynosił 22-7 i aż 73 proc. jego wygranych (16 walk) zakończonych było przez poddanie.