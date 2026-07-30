Trzęsienie ziemi w Gromdzie. To efekt bandyckiego ataku na Ukraińców

W ostatnich tygodniach pojawia się sporo ataków w Polsce na tle narodowościowych. Jeden z nich miał miejsce przy ul. Okulickiego we Wrocławiu, gdzie trzech mężczyzn zaatakowało Anastazję i jej partnera Maksyma. Powodem takiej reakcji Polaków był fakt, że Anastazja zwróciła im uwagę, że weszli do kolejki przed nich. "Powodem stał się ukraiński akcent" - poinformowała mama kobiety na Facebooku. Jednym z mężczyzn, który zaatakował parę, był Adam C., były zawodnik Gromdy, czyli federacji walk na gołe pięści. C. żałował swojego zachowania, odnosząc się do sprawy na przesłuchaniu.

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Prokuratura Okręgowa zajmie się Gromdą. Wszczęto postępowanie

Choć Gromda już odcięła się od C., to faktem jest, że tej federacji zdarzało się promować patologię - choć i tak to bardzo delikatne określenie. "Krótko i na temat: mieszkasz w Polsce? Szanuj naszą kulturę i mów po polsku. Bez wyjątków! Gromda. Nie ma miękkiej gry" - czytamy we wpisie Gromdy na portalu X z 18 lipca.

Okazuje się, że sprawą zainteresowała się już Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która wszczęła postępowanie dot. treści publikowanych w sieci przez Gromdę. Antoni Skiba, rzecznik prasowy we wspomnianej Prokuraturze przekazał, że mamy tutaj do czynienia z czterema artykułami z Kodeksu Karnego - art. 119 ust. 1 (stosowanie przemocy lub groźby z powodów narodowościowych, rasowych), art. 126a (publiczne nawoływanie do przestępstw nienawiści), art. 256 ust. 1 i 1a (publiczne propagowanie ustrojów totalitarnych) i art. 257 (naruszenie nietykalności z powodów ksenofobicznych).

Poniżej prezentujemy treść komunikatu Prokuratury Okręgowej:

"W ramach czynności sprawdzających dokonano wstępnej analizy ogólnodostępnych treści zamieszczanych przez osoby związane z federacją Gromda Fight Club w środkach masowego przekazu. Analiza ta wykazała, że treści te mają radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter, skierowane są przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras, imigrantom z krajów Afryki i Azji. W analizowanych treściach wyrażane jest przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy. Poszczególne wypowiedzi odpowiadają znamionom publicznego nawoływania do stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, etnicznej i wyznaniowej, pochwalania takiej przemocy, grożenia jej stosowaniem, nawoływania do nienawiści na takim tle oraz znieważania poszczególnych osób i grup ludności z tego powodu.

Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

W dniu 29 lipca 2026 r. prokurator wszczął śledztwo w sprawie dokonanego w nieustalonym miejscu w okresie od 25 maja 2025 r. do 25 lipca 2026 r., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, publicznego propagowania ideologii nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne, publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych oraz do stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, etnicznej i rasowej, a także grożenia użyciem takiej przemocy oraz publicznego pochwalania jej stosowania, a nadto publicznego znieważania poszczególnych osób i grup ludności z powodu ich przynależności narodowej, etnicznej i rasowej – poprzez publikowanie wpisów tekstowych, grafik i nagrań wideo w obrębie konta użytkownika @GromdaTV w internetowym serwisie społecznościowym "X", konta użytkownika @Gromda w internetowym serwisie społecznościowym Youtube oraz konta użytkownika "Gromda" w internetowym serwisie społecznościowym Facebook, tj. o czyn z art. 119 § 1 kk w zb. z art. 126a kk w zb. z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 256 § 1a kkw zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk."

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Gromda kojarzy się z promowaniem przemocy. "Ku**a zawsze będzie ku**ą"

Przez lata nie brakowało aktywności medialnych Gromdy, w których promowano narkotyki, przemoc czy seksizm.

W 2022 r. pojawił się trailer do gali Gromda 8, w którym wystąpił Mateusz Borek. Tam dziennikarz mówił między innym, że "Gromda to elitarny klub dla prawdziwych facetów i twardych sk*****li", a po jednej z jego kwestii ze słów narratora padło "ku**a zawsze będzie ku**ą". - Piep*****ście się kiedyś po zażyciu kokainy, chłopaki? - to kwestia z trailera Gromdy z 2024 r.

Szefem Gromdy jest Mariusz Grabowski, który od 2013 r. zarządza też bokserską organizacją Tymex Boxing Promotions. W 2022 r. Wirtualna Polska informowała, że sześć lat wcześniej Grabowski był skazany na 2,5 roku więzienia na podstawie zeznań świadka koronnego - jednym z zarzutów była pomoc przy porwaniu biznesmena z Pomorza. Grabowski był też oskarżany o handel narkotykami.

- Zawodnik mógł zawalczyć raz czy dwa na Gromdzie, a dziś najlepiej się podszyć pod to, że jest zawodnikiem Gromdy. A może on wcześniej walczył w KSW albo innych federacjach. My jako federacja potępiamy takie zachowania i na pewno temu nie przyklaskujemy. Jeśli kiedykolwiek ten zawodnik walczył na Gromdzie, to już nigdy więcej na Gromdzie nie zawalczy po takich brutalnych incydentach. My dajemy zawodnikom szansę, żeby wyszli na prostą i żeby im pomóc, dać drugą szansę w życiu, a nie po to, żeby na ulicach się bić - tak sprawę z zatrzymaniem C. komentował Grabowski.