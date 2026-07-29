Gamrot pobił rekord tuż przed kolejną walką w UFC

Mateusz Gamrot jest zawodnikiem federacji UFC od października 2020 r. Od tamtej pory Polak stoczył trzynaście walk i wygrał dziewięć z nich. Kilka razy Gamrot otrzymywał walki wieczoru, ale jeszcze nie miał możliwości powalczyć o pas wagi lekkiej, który należy do Justina Gaethje. Aktualnie Gamrot zajmuje szóste miejsce w rankingu wagi lekkiej, a przed nim jest Ilja Topuria, Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Max Holloway oraz Paddy Pimblett. Wkrótce Gamrot znów pojawi się w klatce UFC.

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Rekord Gamrota na kilkanaście dni przed walką. "Cel osiągnięty"

Od dłuższego czasu jest jasne, że Gamrot będzie rywalizował w walce wieczoru z Australijczykiem Quillanem Salkilldem na gali UFC Fight Night w Las Vegas, która odbędzie się 8 sierpnia. Salkilld stoczył już pięć walk w UFC i żadnej z nich nie przegrał - aż cztery razy pokonywał swoich rywali przed czasem. Aktualnie Polak kontynuuje przygotowania do walki w zespole American Top Team. Gamrot pochwalił się w mediach społecznościowych pobitym rekordem.

Chodzi o rekordowe obciążenie przy rwaniu sztangi - Gamrot podniósł aż 80 kg. "80 kg dziś rano na wadze i 80 kg na rwanie. Rekord podbity i cel osiągnięty. Lecimy dalej i kolejny rekord do zrobienia już w następną sobotę" - napisał Gamrot na Instagramie. "Dawaj Gamer", "ładuj go", "mocny gość", "pięknie poszło", "powodzenia" - czytamy w komentarzach internautów. Niektórzy z kibiców mają nadzieję na to, że wkrótce dojdzie do walki Gamrota z Francuzem Salahdine'em Parnasse, czyli świeżym nabytkiem UFC.

"Człowiek wzniesie się tylko tak wysoko, jak wysoko sięga jego poziom pewności siebie. A pewność siebie to nic innego, jak zdolność do mierzenia się z nieznanym" - dodał Gamrot w jednym ze wcześniejszych postów przed walką.

Gamrot czeka na następną walkę. "Stylistycznie świetny dla mnie"

Sam Gamrot nie ukrywał w rozmowie z Polsatem Sport, że cieszy się na możliwość walki z Salkilldem.

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- Gdzieś tam wcześniej się spodziewałem, że mogą nasze drogi się skrzyżować poprzez to, jak szybko gdzieś windował do góry. Dobry, fajny przeciwnik, myślę, że stylistycznie świetny dla mnie, bo on bardziej taki dążący do parteru. Jakbym mógł go scharakteryzować, to jest bardziej parterowcem wywodzącym się z grapplingu, więc fajnie. Wcześniej wydawało mi się, że ten Salkilld jest bardziej takim stójkowiczem i parterowcem. Będę przygotowany na na każdą ewentualność - tłumaczył Gamrot.

Gamrot stoczył już jeden pojedynek w tym roku. Polak pokonał Argentyńczyka Estabana Ribovicsa w kwietniu br. na gali UFC 327, wygrywając przez duszenie trójkątne.