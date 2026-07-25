Polak zadebiutował w UFC. Rosjanin włożył mu palce w oko

Jan Błachowicz i Joanna Jędrzejczyk - to jedyni Polacy, którzy w UFC zdobyli pas mistrzowski. W ich ślady chce iść coraz więcej rodaków. W ostatnich miesiącach debiuty w największej na świecie organizacji mieszanych sztuk walki zaliczyli Jakub Wikłacz, Robert Ruchała czy Iwo Baraniewski. Teraz do tego grona dołączył kolejny Polak, Damian Rzepecki. Niestety, przywitanie z UFC nie zakończyło się dla niego happy-endem.

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Damian Rzepecki nie dał rady. Nieudany debiut Polaka

W sobotni wieczór Rzepecki wystąpił na gali UFC Fight Night 282 w Abu Zabi. Przystępował do tego pojedynku niepokonany. Mógł pochwalić się rekordem 10-0, z czego tylko raz nie zakończył walki przed czasem. Jego rywal również nie zaznał w karierze porażki. Magomed Zaynukov, bo o nim mowa, odniósł osiem triumfów. I niestety dla polskich kibiców, 25 lipca odniósł kolejny.

Początek był bardzo wyrównany. Obaj panowie byli aktywni. Polak ruszył do ataku, ale rywal kontrował. Najbardziej bolesne dla Rzepeckiego były niskie kopnięcia, których Rosjanin posyłał całą serię. Groźne były też uderzenia łokciem. Mimo wszystko nasz rodak wytrzymywał ataki. W pewnym momencie przydarzył mu się spory pech. Przeciwnik włożył aż dwa palce w jego oko. W oktagonie pojawił się lekarz, ale po przerwie Polak był w stanie wrócić do rywalizacji.

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W drugiej rundzie walka toczyła się zarówno w stójce, jak i w parterze. Już na start Rosjanin brutalnie potraktował Rzepeckiego i wyprowadził mocną kontrę, którą nasz rodak odczuł. Rywal się rozkręcał. Raz po raz posyłał łokcie w stronę Polaka, które niestety dochodziły celu. Jeden z nich aż zamroczył Rzepeckiego. Ten próbował ratować się klinczem. Przetrwał drugą rundę i wyszedł do trzeciej. Było jednak widać, że mocno ucierpiał w tym pojedynku. Zebrał sporo ciosów, a z jego twarzy płynęła krew. Starał się atakować rywala, ale nie udało mu się go znokautować. Rosjanin walczył mądrze i trzymał dystans.

Eksperci reagują po walce Rzepeckiego

Pierwsza porażka Polaka w zawodowej karierze stała się faktem. Rzepecki przegrał jednogłośnie na punkty. Każdy z sędziów ocenił walkę w stosunku 30-27 dla Rosjanina. Mimo wszystko polscy eksperci docenili starania rodaka, a szczególnie jego charakter.

"Ogromny szacunek dla Damiana za charakter. Ale po tym paluchu w oko bardzo długo dochodził do siebie. I za takie coś nie było nawet minusowego punktu. To jest przekleństwo tego sportu. Podobnie było w walce Szymańskiego z Mirceą. Nie zdziwię się, jak w pewnym momencie zawodnicy będą po prostu odpuszczać, bo widać, że trudno wrócić do walki" - pisał Hubert Pawlik z Polsatu Sport.

"Największy plus to chyba... Charakter Damiana. Nie ustąpił, chociaż był mocno porozbijany. No, ale jeśli doceniamy charakter, to znaczy, że walka była jednostronna. Szkoda wielka. No ale młody jest, miejmy nadzieję, że wyciągnie wnioski" - ocenił Bartłomiej Stachura z Lowking.pl.

"Niestety nie udało się, ale Rzepa pokazał charakter. Od chwili, gdy ruski wsadził mu palce w oko, to posypało się wszystko. I te krótkie łokcie. Szacunek Damian Rzepecki" - podkreślił Marcin Dobski.