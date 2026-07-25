Po bogatej karierze pięściarskiej, w trakcie której Głowacki zdobył m.in. mistrzostwo świata WBO w wadze junior ciężkiej w 2015 roku (utracił je rok później na rzecz Ołeksandra Usyka), doświadczony zawodnik spróbował swych sił w MMA. Zaczął kapitalnie, bo pierwszą walkę dla organizacji KSW wygrał przez nokaut i to specyficzny, bo Głowacki znokautował przeciwnika mimo, iż wyprowadził cios leżąc na plecach (nagranie stało się światowym viralem). Potem było jednak już tylko gorzej. Kolejną walkę dla KSW (z Dawidem Kasperskim) przegrał, a w jeszcze następnej jego rywal Jordan Nandor wsadził mu palec w oko i starcie uznano za nieodbyte.

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Nie do końca tak miało to wyglądać

Głowacki odszedł potem z KSW i przeniósł się do organizacji Babilon MMA. W niej jak dotąd przegrał rewanż z Nandorem (duszenie w I rundzie) i wygrał z doświadczonym Kleberem Silvą w styczniu tego roku przez kontuzję rywala w II rundzie. Teraz przyszedł czas na kolejny pojedynek. W piątek 24 lipca na gali Babilon MMA 59 w Międzyzdrojach 39-latek zmierzył się z Damianem Kostrzewą. Jego rywal też przeskoczył do MMA z innego sportu, tylko że w jego wypadku chodzi o piłkę ręczną. Kostrzewa to były reprezentant Polski w tej dyscyplinie.

Kolejne kontrowersje w walce Głowackiego. Faul i no contest

Ponownie jednak sprawy nie potoczyły się po myśli Głowackiego. W I rundzie mógł przegrać, po tym jak Kostrzewa go sprowadził do parteru i był bliski zapięcia skutecznego duszenia. Dzieła jednak nie dokończył, a były pięściarz dotrwał do II rundy. Właśnie w niej pojedynek się zakończył, ale nie tak, jak życzyłby sobie tego którykolwiek z zawodników. Podczas walki w klinczu Głowacki zaatakował Kostrzewę najpierw w tułów, a potem wypalił potężny cios w tył głowy.

Sędzia niemal natychmiast przerwał walkę, a były szczypiornista złapał się za tylną część głowy, jasno pokazując, że to był faul. Po kilku chwilach w klatce pojawił się lekarz, który zbadał Kostrzewę i uznał, że nie może on dalej rywalizować. Ostatecznie sędziowie uznali przewinienie Głowackiego za nieintencjonalne, przez co po raz drugi w jego karierze skończyło się na "no contest".